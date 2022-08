Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 6 al 12 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla decisione di Francisco di proteggere la figlia. Dopo l’aggressione Carmen viene così guardata a vista 24 ore su 24 da Kiros. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 6 al 12 agosto 2022

La decisione di Francisco di assumere Kiros perché controlli Carmen e la tenga al sicuro dopo l’aggressione subita dalla giovane, non convince però Victor, che non ritiene Kiros all’altezza del compito affidatogli. Il pensiero che un suo eventuale errore possa mettere in pericolo Karmen lo spinge a proporre a Francisco di cercare qualcuno migliore e più adatto di lui.

Ma Francisco ha grande fiducia in Kiros e non ascolta i consigli di Victor. Quest’ultimo propone a Carmen di sposarlo, ma lei respinge la proposta e torna a casa sua, con grande disappunto di Francisco e Patricia. La donna cerca di convincere Victor a perseverare, ma i suoi tentativi sembrano non avere affatto successo. Delusa per l’accoglienza fredda ricevuta Carmen si confida con Kiros.

Un Altro Domani, trame italiane

A migliaia di chilometri di distanza Julia appare sempre più insofferente nei confronti di Diana e chiede aiuto a Sergio. Ma una grande sorpresa attende la giovane. Una importante rivista di arredamento intende fare un reportage sulla sua attività. Stavolta neppure lo scarso entusiasmo di Diana riesce a smontarla e Julia, insieme al suo team, attendono trepidanti l’arrivo di un giornalista.

Se tutto andrà come sperato il servizio che realizzerà sarà un’ottima pubblicità per la bottega.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: chi è il misterioso Dani?

Cloe si rende conto di avere aspirazioni completamente diverse da quelle di Ribero, e mentre lui sogna un futuro insieme, lei vede nella storyline con il giovane un ostacolo al suo sogno di trasferirsi a Madrid per avere maggiori sbocchi lavorativi. Il più grande desiderio di Ribero è quello di metter su famiglia con Cloe, avere dei figli e vivere serenamente nel paesino dove già abitano, mentre Cloe, nonostante sia impiegata come contabile nell’azienda di Julia, sogna la vita frenetica della metropoli. Il pensiero che Cloe e Ribero non siano fatti per stare insieme inizia così a farsi strada nella ragazza, che si sfoga con Maria.

A complicare le cose arriva Dani, un giovane che Cloe conosce in chat e che sembra condividere anche la sua passione per Madrid. Chi è il misterioso Dani, che apparentemente rappresenta il ragazzo ideale? La scoperta potrebbe rivelare non poche sorprese a Cloe.

Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.46 sulla rete ammiraglia Mediaset.