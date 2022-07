Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 23 al 29 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle difficoltà di Julia, che deve fare i conti con una serie di problemi legati all’avvio dell’attività. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 23 al 29 luglio 2022

L’avvio dell’attività presenta diversi problemi a Julia che, trovatasi ai ferri corti con Tirso, accetta di girare un video promozionale per cercare di aumentare le vendite di mobili. Ma il video in cui lei si mostra con la biancheria intima diviene ben presto virale, causando l’ira della madre e i commenti poco graditi di chi la conosce. Tuttavia il progetto si rivela un successo e gli ordini iniziano a fioccare numerosi.

Un Altro Domani, trame italiane

Geograficamente distante e lontano nel tempo Carmen deve affrontare la delusione provata nello scoprire che il padre non tiene i conti della fabbrica con la dovuta onestà. Il dolore per la perdita della sua amata tata è ancora forte.

La tenera amicizia che sta nascendo tra Angel e Alicia ferisce Ines molto più di quanto lei stessa avrebbe potuto immaginare.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen promessa sposa a Victor

Patricia propone a Ventura un singolare accordo: se lui non riuscirà a riscuotere il debito, lei e Francisco faranno in modo che Carmen sposi Victor. Seppur scettico, il Velez de Guevara Senior accetterà la proposta di Patricia e Francisco di far fidanzare Carmen con Victor.

Ma anche il Velez de Guevara senior pone una condizione, imponendo che il figlio venga assunto nella fabbrica del Villanueva. Come reagirà Carmen? Nonostante l’amicizia che la lega a lui, difficilmente la giovane vedrà di buon occhio l’assunzione di Victor nella fabbrica di Francisco.

Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.46 sulla rete ammiraglia Mediaset.