Le anticipazioni Un altro Domani dal 18 al 24 febbraio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla grande delusione di Carmen, che viene a sapere delle imminenti nozze tra Kiros ed Enoa e non vuole ascoltare le motivazioni che lui intende darle. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 18 al 24 febbraio 2023

Maria è arrivata a un punto di non ritorno con Erik. Il ragazzo teme che lei

possa rivelare, da un momento all’altro, la vera identità di Dani a Cloe. Questo segnerebbe la fine della sua amicizia con la ragazza per sempre.

Spostandoci a Rio Muni scopriamo che Carmen cerca Enoa, che non si è presentata a casa.

Nessuno sa dove possa essere, e Carmen si convince che le sia accaduto qualcosa di grave. Ma la vera ragione per cui Enoa è scomparsa è racchiusa in una vicenda che le cambierà per sempre la vita. A rivelargliela sono Patricia e Francisco, che annunciano a Carmen le nozze tra Enoa e Kiros. Delusa e scossa, la ragazza si rifiuta di ascoltare le spiegazioni che vorrebbe darle Kiros.

Un Altro Domani, spoiler al 24 febbraio 2023

Angel scopre che Alicia è riuscita a fissare una nuova riunione con i Suarez, dimostrando ancora una volta di avere in pugno il ragazzo. Ma questa volta Angel non sembra affatto disposto a cedere alla volontà della ragazza, che più volte ha dimostrato di essere disposta a tutto pur di averlo al suo fianco.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: l’agitazione di Angel

Ventura informa Angel che anche Alicia parteciperà alla riunione con i Suarez. Il ragazzo è agitato, poiché l’incontro con la coppia cade nel giorno precedente al suo esame di ingresso all’Università.

Per sapere se l’incontro finirà per avere effetti su questo impegno importante di Angel, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.