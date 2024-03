Terra Amara si sta avviando verso il gran finale, ma prima di scrivere definitivamente la parola “fine” ci regalerà ancora molte emozioni. Tra gli eventi più significativi delle prossime puntate troveremo il matrimonio tra Hakan e Züleyha. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite assisteremo al commovente perdono della protagonista alle bugie dell’uomo e al coronamento del loro sogno d’amore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Züleyha scopre la vera identità di Mehmet

Chi è veramente Mehmet Kara? L’uomo che ha rapito il cuore della protagonista nella quarta e ultima serie Terra Amara è in realtà Hakan Gümüşoğlu, uno dei più acerrimi nemici del suo ex marito Demir Yaman. Durante il loro viaggio a Beirut Fikret e Çetin avevano scoperto la vera identità dell’uomo, grazie ad alcuni articoli apparsi sui giornali francesi.

Il cognato della Altun – subito dopo aver scoperto che Mehmet è in realtà Hakan – è rimasto gravemente ferito da un ordigno e riesce a salvarsi e tornare a Cukurova solo grazie all’intervento tempestivo di Kara. Proprio per questo motivo il fratellastro di Demir non se la sentirà di tradire il segreto del suo salvatore, rivelando alla cognata la vera identità dell’uomo.

Tuttavia quella verità non tarderà ad affiorare, e sarà Luftiye ad aprire gli occhi alla protagonista, quando troverà un ritaglio di giornale dove sarà scritto che negli ultimi mesi Mehmet – il cui vero nome è in realtà Hakan – ha ingannato tutti nascondendo la sua vera identità. Il suo obiettivo era quello di vendicarsi della famiglia Yaman e di rovinare tutti dal punto di vista economico.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: l’amore di Züleyha si trasforma in odio

La notizia che Mehmet è in realtà Hakan farà infuriare Züleyha, che non vorrà mai più vedere l’uomo che era riuscito a conquistarle il cuore dopo la morte di Demir. Delusa e amareggiata la donna elaborerà un piano per vendicarsi di colui che l’ha ingannata tanto abilmente.

Invano Mehmet/Hakan cercherà di giustificarsi davanti a lei, dicendole che in un primo momento aveva solo motivi di vendetta nei confronti di Demir ma poi ha finito per innamorarsi davvero di lei.

La furia di Züleyha la porterà a chiedergli di firmare un documento nel quale rinuncia alle sue quote dell’azienda Yaman, ma l’uomo si rifiuterà.

Züleyha perdona Hakan nelle prossime puntate Terra Amara

L’amore che si era trasformato in odio di Züleyha non tarderà a riaffiorare. Mehmet/Hakan non si arrenderà e continuerà a starle accanto, sperando nel suo perdono. La svolta arriverà quando Fikret rischierà di morire.

Il nipote di Lutfiye lotterà tra la vita e la morte dopo un tragico incidente e solo l’intervento di un luminare svizzero potrà salvarlo. Il medico si troverà in vacanza e si rifiuterà di raggiungere Cukurova. Proprio in quel frangente Hakan si rivelerà indispensabile. L’uomo non esiterà a recarsi dal medico e offrirgli una grossa somma di denaro pur di farlo arrivare in città e operare Fikret. Quando il cognato di Züleyha verrà dichiarato fuori pericolo, Hakan si preparerà a lasciare per sempre la città.

Proprio in quel momento Züleyha vedrà nel cuore dell’uomo che ha amato qualcosa di speciale, gli chiederà di restare e lo perdonerà con un abbraccio molto emozionante. I due decideranno di giurarsi amore eterno, e a celebrare le nozze tra Züleyha e Hakan sarà Luftije.

Il ricevimento si terrà al circolo di Cukurova con musica e balli. Tra i presenti ci sarà anche un nuovo arrivo. Si tratterà di Zeynep, la nuova insegnante di Cukurova che riuscirà a far breccia nel cuore di Fikret.