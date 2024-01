La soap turca che ha conquistato il cuore di milioni di fans si avvia verso il finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci nuovi importanti colpi di scena prima di scrivere la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Betül si troverà ad affrontare un periodo nero, e proverà a trovare conforto tra le braccia di Abdülkadir. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara 4° stagione: Betül torna da Abdülkadir

La situazione per Betül si farà particolarmente complessa: non solo la ragazza vedrà fallire tutti i suoi piani, ma si ritroverà anche senza un tetto sulla testa quando Züleyha scoprirà che è stata proprio lei – insieme a Sermin – a rubare la preziosa spilla della piccola Leyla. La Altun non cederà alle loro suppliche e le caccerà di casa.

Quando madre e figlia si troveranno in mezzo a una strada, Sermin proverà a trovare un posto dove dormire dall’amica Füsun, mentre Betül cercherà conforto tra le braccia di Abdülkadir.

Per Sermin ci sarà una nuova delusione, perché Füsun si rifiuterà di ospitarla, dicendole che il marito non vuole ospiti a casa sua, ma in realtà sarà proprio lei a non volerla. Anche per Betül la situazione si presenterà particolarmente complicata, perché Abdülkadir si dimostrerà poco propenso a crederle.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Betül prova a convincere Abdülkadir

L’uomo – nel trovarsi davanti Betül – resterà stupito e penserà che la ragazza sia tornata da lui solo perché è disperata e ha bisogno di aiuto. Abdülkadir conosce alla perfezione Betül, e non si sbaglierà nell’intuire che lei ha bisogno di lui.

La ragazza gli farà credere tutt’altro e arriverà a dichiarargli il suo amore.

“Sono innamorata di te Abdülkadir e non riesco a starti lontana un solo giorno”

Con queste parole Betül proverà a convincerlo, ma lui non potrà fare a meno di ricordare che lei – alla prima occasione – non ha esitato a metterlo da parte per sposare Haşmet solo per soldi.

Abdülkadir cederà nelle prossime puntate Terra Amara?

I sentimenti che in passato avevano animato i gesti di Abdülkadir – spingendolo a rapire la sua amata per impedirle di convolare a nozze con Haşmet – sembreranno ormai solo un ricordo lontano. L’uomo mostrerà una corazza dura e difficile da scalfire, e per cercare di far di nuovo breccia nel suo cuore Betül gli confesserà di aver sposato Haşmet solo perché era disperata, ma di non aver mai smesso di amare lui.

“Anche tu mi ami ancora, lo vedo nei tuoi occhi, non puoi negarlo” dirà Betül ad Abdülkadir. La conversazione tra i due verrà ascoltata di nascosto da Vahap. Quest’ultimo vedrà la coppia scambiarsi un bacio e penserà che il fratello abbia finito per cedere alle parole di Betül.

Terra Amara spoiler turchi, cos’altro accade?

Quel bacio renderà felice la ragazza, ma si tratterà di una felicità destinata ad avere breve durata. Subito dopo infatti Abdülkadir si rivolgerà a lei e le intimerà di lasciare la sua casa e non farsi vedere mai più. Lei si allontanerà, ma tra loro sarà veramente finita?

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.