La soap turca che ha conquistato il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla sua ultima stagione – promette di regalarci ancora nuovi importanti colpi di scena prima di scrivere la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Betül verrà rapita da Abdülkadir mentre si sta recando all’altare. Un gesto che l’uomo pagherà molto caro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, Betül pronta a sposare Haşmet

Il tanto atteso giorno delle nozze tra Haşmet Çolak e Betül ci regalerà tanti colpi di scena. In particolare ad “animare” l’evento sarà Abdülkadir, che non accetterà il fatto di essere stato scaricato dalla ragazza, che ha preferito un matrimonio d’interesse.

Non si tratterà infatti di un’unione basata sul sentimento reciproco, visto che Betül sarà pronta a sposare Haşmet solo per entrare in possesso dei suoi soldi. La figlia di Sermin avrà in mente un piano ben preciso, e avrà già progettato di uccidere il neo sposo la prima notte di nozze, utilizzando lo stesso veleno usato per provocare la morte di Fekeli.

Anticipazioni Terra Amara ultima stagione: il rapimento di Betül

Mentre Çolak aspetterà la sposa all’altare, lei sarà in viaggio per raggiungere il luogo dell’evento all’interno di un’auto con la madre e l’amica Fusun.

A guidare la vettura ci sarà Vahap, diventato ormai uno dei tanti uomini di Haşmet. Durante il tragitto, però, si imbatteranno in un blocco stradale.

Terra Amara spoiler turchi: l’assalto organizzato da Abdülkadir

Improvvisamente appariranno sulla strada quattro uomini armati con il viso coperto, che intimeranno a Vahap di stare lontano dalla macchina. Uno di loro si avvicinerà all’auto e cercherà di prendere Betül.

La sposa in un primo momento apparirà molto spaventata, ma poi noterà un “dettaglio” che la tranquillizzerà. La ragazza si renderà infatti conto che dietro la kefiah – sciarpa in cotone maschile molto usata in Turchia – si nasconderà in realtà Abdülkadir.

Il ragazzo amerà la giovane a tal punto da non accettare che lei possa sposare Haşmet. Dopo averla presa la porterà nella sua macchina, senza immaginare che dovrà fare i conti proprio con suo fratello Vahap.

Abdülkadir ferito nelle prossime puntate Terra Amara

Vahap sarà stato incaricato da Haşmet di portare Betül all’altare, e per portare a termine il suo compito non esiterà a puntare una pistola contro Abdülkadir, per poi far partire un colpo che colpirà in pieno petto il fratello.

Abdülkadir cadrà a terra privo di sensi, tra le lacrime di Betül che non riuscirà a darsi pace e si sentirà in colpa per quanto accaduto, consapevole che a causa sua potrebbe morire il suo vero amore.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.