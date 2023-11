Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che presto assisteremo a una notizia che lascerà sconvolti gli abitanti di Cukurova. Il corpo di Fekeli verrà ritrovato senza vita, dopo che l’uomo avrà condotto delle indagini su Hakan. Nel frattempo Züleyha dovrà mettere in chiaro pubblicamente la natura del suo rapporto con Fikret. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Fekeli indaga su Hakan

L’arrivo di Hakan e i suoi modi di fare insospettiranno non poco Fekeli. Quest’ultimo deciderà di condurre delle indagini per scoprire chi sia in realtà quell’uomo giunto a Cukurova con aria spavalda che – con le sue ingenti ricchezze – scatenerà il caos tra gli abitanti di Cukurova.

Mentre Hakan sarà intento ad aggiudicarsi il maggior numero di proprietà, Fekeli si metterà all’opera per cercare di scoprire qualche indizio sul conto dell’uomo misterioso uomo.

Chi è in realtà Hakan?

Alla fine Fekeli riuscirà a ottenere delle informazioni che confermeranno i suoi sospetti: Hakan non è affatto chi dice di essere. Giunto in città sotto falso nome è in realtà un impostore. A questo punto Fekeli non indugerà e – dopo essersi armato di pistola – si recherà da lui per affrontarlo.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Fekeli muore

Fekeli non riuscirà a trovare Hakan, ma riuscirà a ottenere delle informazioni per poterlo incontrare. Ignaro del fatto che si tratti di una trappola, l’uomo si recherà quindi nel posto indicato.

Lungo il tragitto verrà però fermato da un giovane che gli chiederà aiuto dopo un incidente stradale. A quel punto uno degli uomini di Hakan uscirà allo scoperto e – con una siringa riempita con il veleno – colpirà Fekeli.

Per lui non ci sarà niente da fare.

Anticipazioni Turchia Terra Amara finale 3° stagione: Züleyha sempre più vicina a Fikret

Dopo la scomparsa di Demir, Züleyha potrà contare sul sostegno di Fikret. Il nipote di Fekeli si rivelerà un braccio destro perfetto per lei, e i due saranno sempre più affiatati. La vicinanza tra Fikret e Züleyha finirà però per insospettire gli abitanti di Cukurova, e alimenterà le voci di una possibile tresca tra i due.

Züleyha sarà considerata l’amante di Fikret e i rumors si faranno sempre più insistenti e fastidiosi, al punto che la stessa Altun si vedrà costretta a mettere le cose in chiaro, spiegando pubblicamente la natura del suo rapporto con Fikret.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.