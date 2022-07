Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 9 al 15 luglio 2022 ci svelano che Yilmaz viene “tradito” da Hünkar, arrestato e condotto in prigione a Istanbul. La sua sorte è appesa a un filo e dipende in gran parte da una decisione, non facile, che deve prendere Züleyha. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 9 al 15 luglio 2022

Alle capanne Sabahattin si sta occupando dei malati. Il medico viene raggiunto da Yilmaz e Demir. Quest’ultimo non è affatto contento dell’operato di Gaffur e intende affidare a Demir l’organizzazione del villaggio. L’uomo chiede dove si trovi il maggiordomo, e Hünkar gli risponde di averlo mandato a Istanbul per occuparsi di alcuni affari.

Anche Demir si prepara a partire, e Hünkar approfitta della sua assenza per fare una telefonata alle forze dell’ordine e rivelare loro che Yilmaz è nascosto in casa sua. Il giovane viene così “prelevato” e portato nella prigione di Istanbul, in attesa di giudizio. Nel frattempo Gülten trova la fede di Yilmaz nascosta nel cuscino di Züleyha.

Terra Amara, trame italiane

In assenza di Yilmaz, sia Hünkar che Demir volgono la loro attenzione verso Züleyha, e questo causa il malumore delle domestiche. Il giovane si offre anche di cercare un avvocato per Yilmaz a Istanbul, parla con il direttore del carcere, riesce a procurare al detenuto un materasso e a fargli avere un po’ di soldi.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Hünkar ricatta Züleyha

Demir non fa certo mistero di provare una forte attrazione per Züleyha, alla quale ha chiesto di sposarlo. La giovane però non ricambia i suoi sentimenti e non intende accettare la sua proposta.

A farle cambiare idea potrebbe essere il ricatto fatto alla giovane da Hünkar, che la minaccia di fare in modo che Yilmaz venga condannato a morte se lei non sposerà suo figlio e non gli farà credere che il figlio che porta in grembo è suo.

Per sapere quali conseguenze avrà tutto questo sulla difficile decisione che dovrà prendere Züleyha, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.