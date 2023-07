Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 8 al 14 luglio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 8 al 14 luglio 2023

La settimana dal 8 al 14 luglio 2023 vedrà Sabahattin e Julide pronunciare il loro “sì”. Il giorno del matrimonio tra Julide e Sabahattin sarà però piuttosto movimentato, e l’atmosfera della festa sarà rovinata dalla presenza di una misteriosa donna che si presenterà in compagnia di Demir.

Lo Yaman la presenterà agli invitati affermando che si tratta di Sevda – l’amante del suo defunto padre Adnan – che lui considera come una seconda madre. La sfrontatezza di Demir verrà accolta male soprattutto da Hunkar, che avrà modo di udire le parole del figlio e ne resterà sconvolta.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Demir deciderà di acquistare la casa di Naciye, quando quest’ultima – rimasta vedova dopo la morte di Hatip – deciderà di venderla. Il giovane Yaman la acquisterà per poterci vivere con la sua seconda madre Sevda.

Il gesto di Demir finirà per ferire ulteriormente Hunkar, che furiosa deciderà di vendere la sua quota di partecipazione dell’Adnan Yaman Holding a Yilmaz. Inevitabilmente quindi il figlio di Hunkar si troverà l’Akkaya in azienda e tra i due nemici storici nascerà una accesa discussione.

Demir si recherà da Fekeli per informarlo di quanto accaduto, e Ali Rahmet si mostrerà contrariato dall’azione del figlioccio.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 14 luglio 2023

A Cukurova arriverà Fikret, il figlio del fratello di Fekeli. L’uomo farà un incontro casuale con il giovane e sarà al settimo cielo per aver ritrovato il nipote. Il padre di quest’ultimo è Musa – fratello di Fekeli – che anni prima aveva lasciato Cukurova per stabilirsi in Germania.

Ali Rahmet inviterà il nipote a trasferirsi a casa sua, e il ragazzo – dopo un’iniziale resistenza – finirà per accettare. La presenza di Fikret però non passerà inosservata a Behice e Cetin, che non potranno fare a meno di mettere in guardia l’uomo. Ma Fekeli sarà così felice di aver ritrovato il nipote da ignorare gli avvertimenti.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.