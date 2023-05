Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 6 al 12 maggio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 6 al 12 maggio 2023

Hunkar teme che Züleyha possa rivelare a Yilmaz che è lui il padre biologico del piccolo Adnan, e cerca di convincere Demir a intestare i suoi beni alla figlia Leyla. Le sue sicurezze però vacillano quando scopre che è stato proprio Yilmaz Akkaya ad acquistare le proprietà che lui aveva messo in vendita.

Il giovane Yaman è preoccupato dopo aver saputo da Mujigan che sua moglie voleva allattare Kerem Ali. In quell’occasione la dottoressa invita Demir a controllare meglio la moglie, poiché secondo lei non riesce a stare lontana da Yilmaz. Quando Behice viene a sapere dell’incontro rimprovera Mujigan, facendole notare che il risentimento provocato in Demir dalle sue affermazioni non può fare altro che portare nuova violenza nei rapporti tra le due famiglie.

Lo Yaman – dopo essersi visto passare davanti agli occhi la propria vita a causa di un brutto incidente – inizia a pensare ai consigli ricevuti dalla madre Hunkar e valuta la possibilità di mettere al sicuro i beni della famiglia Yaman intestandoli solo alla figlia.

Terra Amara, trame italiane

La piccola Uzum viene affidata a Saniye e Gaffur dalla madre naturale, che viene ricoverata in ospedale. Nonostante il loro amore e le innumerevoli attenzioni che dedicano alla bambina però, la coppio non riesce a convincerla a mangiare. Per questo motivo decidono di portarla a trovare la madre in ospedale.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 12 maggio 2023

Nelle prossime puntate di Terra Amara c’è spazio anche per Sermin, che cerca in ogni modo di recuperare il suo rapporto con Sabahattin. La donna pensa di riuscire nel suo intento coinvolgendo Julide, la fidanzata del suo ex marito. La donna in effetti non rimane indifferente al dolore mostrato da Sermin, e decide di rompere il fidanzamento.

Quando Sabahattin scopre cosa ha fatto l’ex moglie, si precipita a casa sua e le urla che sono divorziati e che la loro storia è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Terra Amara, anticipazioni italiane: la madre di Uzum muore

Demir pensa a uno stratagemma per vendicarsi di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul. Zelis – la madre di Uzum – esala il suo ultimo respiro, sollevata al pensiero che ha lasciato sua figlia nelle mani di Saniye e Gaffur, che sapranno prendersene cura.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.