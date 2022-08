Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 6 al 12 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a una sconcertante scoperta di Demir, il quale si trova nelle mani un documento che attesta che il terreno al quale è interessato appartiene a Yilmaz. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 6 al 12 agosto 2022

Il rapporto padre figlio tra Yilmaz e Fekeli si consolida sempre mentre Demir inizia a sospettare che dietro il suo nemico possa esserci qualche personalità potente che lo protegge. I suoi sospetti vengono però accantonati quando un nuovo evento turba la tenuta: Adnan, il figlio di Demir è scomparso!

Tutti alla tenuta si mostrano preoccupati per la sorte di Adnan, e quando la notizia giunge a Yilmaz quest’ultimo si attiva per ritrovarlo e trarlo in salvo. I sospetti di Nazire gli permettono di portare a termine con successo l’impresa.

Terra Amara, trame italiane

Yilmaz si ritrova improvvisamente a capo di un’industria tessile, cedutagli da Fekeli dopo l’adozione. L’Akkaya diventa così il paladino dei braccianti contro Demir, distribuendo beni ai baraccati. Via via che la notizia del suo ritorno si diffonde, la gente appare incredula e stenta a credere che il giovane Akkaya possa davvero essersi arricchito.

Li lì a poco però Demir deve prendere atto di trovarsi davanti un nuovo nemico, molto più potente di quello che credeva di aver distrutto in passato: Yilmaz non è più solo infatti, ma spalleggiato nientemeno che da Fekeli.

In occasione della festa nel club della citta di Adana, alla quale l’Akkaya ha deciso di partecipare, permette anche a Züleyha di scoprire che Yilmaz è vivo ed è tornato. La donna vorrebbe poter parlare con lui ma Demir glielo impedisce trascinandola via. La Altun si getta dall’auto in corsa e cadendo sull’asfalto perde i sensi.

Demir le rimane accanto e, appena lei riprende conoscenza, le chiede di perdonarlo.

Anticipazioni italiane Terra Amara: l’incidente di Yilmaz

L’alterco avvenuto tra Yilmaz e Cengaver è ormai sulla bocca di tutti, e sono in molti a pensare che le ferite di Züleyha siano state causate da Demir. Ma il desiderio della donna di poter parlare con Yilmaz è pari a quello dell’Akkaya di poterla rivedere. Yilmaz decide così di recarsi alla tenuta, ma per strada ha un incidente e investe un pastorello.

Sabahattin incarica un’avvocatessa di iniziare le pratiche di divorzio da Sermin.

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.