Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 3 al 9 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 3 al 9 giugno 2023

Yilmaz si reca a Istanbul per cercare di ritrovare Mujigan, ma senza successo. Nel frattempo Demir è sempre più furioso con Züleyha. Convinto che la moglie lo abbia tradito, le vieta di vedere i figli. La Altun è disperata e neppure le rassicurazioni di Fekeli, Yilmaz e Hunkar – che la incitano ad avere pazienza dicendosi convinti che lo Yaman sbollirà presto la sua rabbia – riescono a calmarla.

Mujigan rinuncia all’idea di andare in America con il figlio e torna a casa con il piccolo Kerem Ali. Ad attenderla trova la persona che più odia al mondo. Scoprire che Züleyha si è recata di nuovo a casa sua in sua assenza finisce per provocare un’altra discussione con Yilmaz.

Mentre i due litigano la Altun decide di approfittare della situazione per prendere la pistola di Fekeli. Una volta tornata alla villa la punta contro Demir e spara un colpo. Il giudice non accetta il capo d’accusa per lesioni personali accidentali proposto da Julide, e ordina che la Altun venga processata per tentato omicidio.

Terra Amara, trame italiane

Züleyha viene così arrestata e in prigione subisce le angherie delle altre detenute. Yilmaz si reca a farle visita e le promette che la tirerà fuori da lì. Anche Hunkar si reca a trovarla, promettendole di aiutarla e portando con sé Adnan e Leyla.

Gli avvocati sono però convinti che solo la testimonianza di Demir possa salvare Züleyha, e lui è il solo che non intende affatto aiutarla. Lo Yamn – uscito dal coma – si mostra poco propenso a salvare la moglie. Quando una guardia carceraria gli riferisce che l’Akkaya si reca regolarmente a trovarla in carcere, decide di fare in modo di ascoltare una conversazione tra i due.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 9 giugno 2023

Saniye chiede aiuto a Naciye per poter saldare il debito che Gaffur ha contratto con Hatip. La donna – indignata – ruba le chiavi della cassaforte e non solo restituisce a Saniye la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato, ma le consegna anche i soldi che il marito di Saniye aveva già dato al Tellidere.

Terra Amara, anticipazioni italiane: Yilmaz vuol divorziare da Mujigan

Yilmaz sa bene che la situazione in cui si trova adesso Züleyha è iniziata con il gesto della moglie, che ha recapitato il filmato a Demir. Esaspertao dalla sua ossessiva gelosia, l’Akkaya chiede il divorzio da Mujgan, e davanti alle suppliche della donna – che lo prega di concederle un’altra chance – lui la sbatte fuori di casa. Mujigan medita così di compiere un gesto estremo.

Per sapere cos'altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui.