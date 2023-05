Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 27 maggio al 2 giugno 2023

Mujigan spedisce a Demir le riprese che testimoniano gli incontri segreti tra Züleyha e Yilmaz. Lo Yaman pensa che si tratti delle riprese di alcune partite di calcio e – poiché il proiettore è rotto – accantona momentaneamente la cassetta.

Dopo alcuni giorni di attesa arriva un nuovo proiettore dalla Germania, e Demir si appresta a vedere le “riprese di calcio” con la madre. Lui e Hunkar siedono nello studio, e le immagini che scorrono davanti ai loro occhi sono scioccanti.

Lo Yaman rimane di sasso davanti a quelle sequenze che mostrano sua moglie e Yilmaz in atteggiamenti intimi. Ancora sconvolto per quello che ha appena visto, Demir impugna la pistola e costringe Züleyha a salire in macchina. I due partono diretti nel bosco, dove Demir intende vendicarsi uccidendo la donna che lo ha tradito.

Terra Amara, trame italiane

Le conseguenze di quell’incontro tra i due provocano scompiglio anche in casa di Yilmaz, con Mujigan che lo accusa di averla tradita e minaccia di fuggire in America portando il piccolo Kerem Ali con sé.

La gelosia di Mujigan costringe Yilmaz a rinunciare anche ad accompagnare Cetin a villa Yaman, dove l’uomo intende recarsi a chiedere la mano di Gulten. Gaffur intanto, ignaro del caos scoppiato alla villa, decide di licenziarsi dal ristorante del signor Selami.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 2 giugno 2023

Yilmaz cerca Züleyha, ma la giovane donna sembra essere sparita. Alla villa tutti sono agitati per la sorte della Altun, e temono che Demir possa davvero compiere un gesto estremo.

Nella confusione che si è creata perfino il personale addetto a sorvegliare Adnan finisce per distrarsi, e il bambino riesce ad allontanarsi con Uzum. Il timore iniziale che i due piccoli possano essere stati rapiti svanisce quando vengono ritrovati entrambi al villaggio. Anche Züleyha fa ritorno a casa, anche se le sue condizioni non sono certo buone dopo la notte trascorsa nel bosco. Ad attenderla trova Demir, che la invita a non mettere più piede alla villa e le comunica che non potrà più vedere i suoi figli.

Terra Amara, anticipazioni italiane: Züleyha tenta di darsi fuoco

Züleyha – ripudiata da Demir – vaga confusa e viene accolta prima da Sermin e poi alle baracche, da Huriye. Dopo che il marito ha diffidato tutti dal darle accoglienza, la Altun tenta di darsi fuoco in strada.

Intanto Mujigan è ormai prossima alla fuga ed elude Yilmaz che la cerca disperatamente. Due stranieri arrivano in città. Si tratta di Turgay ed Erol, che non tardano a minacciare Demir “reo” di aver comprato la raffineria. I due promettono allo Yaman di fargli pagare caro il suo gesto. Hatip apprende preoccupato che il caso Cengaver non è affatto chiuso, e commissiona ai suoi scagnozzi un furto di cavalli. Rasit invita Fadik a una festa.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.