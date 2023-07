Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 15 al 21 luglio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 15 al 21 luglio 2023

Demir ha scoperto che è stata Mujigan a sparare a Züleyha, e si reca furibondo a casa di Fekeli. Lo Yaman minaccia Yilmaz di denunciarlo al Procuratore se l’Akkaya non rinuncerà ad acquistare le quote della holding di Hunkar.

Quello che l’uomo non sa è che Yilmaz e Züleyha stanno progettando una fuga in Germania, dove contano di potersi rifare una nuova vita insieme. Mujigan sta pensando di chiedere il divorzio da Yilmaz, ma il timore che il marito possa negarle l’affidamento del piccolo Kerem Ali la spinge a sopportare tutto in silenzio.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

l procuratore – messo al corrente del fatto che la dottoressa ha sparato contro la Altun – convoca entrambe le donne per interrogarle. A quel punto Züleyha dichiara di aver tentato il suicidio, facendo così cadere le accuse e scagionando la sua rivale.

La dottoressa inizia a pensare che Züleyha abbia evitato di denunciarla perché sta tramando qualcosa. I suoi sospetti trovano presto conferma. Hunkar scopre infatti che la nuora e Yilmaz stanno progettando la fuga, e si dichiara disposta ad aiutarli perché vuole espiare le sue colpe del passato. La Altun inizia a pensare che la suocera faccia tutto questo per vendicarsi sul figlio.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 21 luglio 2023

Fekeli, colpito da profondo cambiamento di Hunkar, chiede alla donna di concedere una seconda opportunità alla loro storia d’amore. La madre di Demir accetta. Nel frattempo alla lavanderia Rasit bacia Fadik, sotto gli occhi di Uzum.

Una nota di sospetto sembra avvolgere la figura di Fikret. Fusun lo ricorda molto bene da bambino, e riferisce a Sermin e a Behice la grande cicatrice provocata da una profonda ustione. Il racconto di Fusun fa nascere molti sospetti in Sermin, che non tarda a fare intendere a Gaffur di sapere qualcosa sull’omicidio di Hatip.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.