Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 10 al 16 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 10 al 16 giugno 2023

Al centro delle trame nella settimana che va dal 10 al 16 giugno ci saranno il tentativo di suicidio di Mujigan e le vicende di Züleyha. La moglie di Yilmaz viene trovata da Behice nella stanza da bagno, immersa nella vasca e con le vene tagliate. Fortunatamente l’intervento tempestivo della zia e la successiva corsa in ospedale riescono a salvarle la vita. La donna si prende cura della nipote e cerca di tenerla all’oscuro del fatto che Yilmaz è stato arrestato – insieme a Demir – a causa degli scatti d’ira avuti nel processo contro Züleyha. La testimonianza dello Yaman non ha certo agevolato la moglie, che viene così arrestata.

La Altun dovrà fare i conti con la giustizia dopo aver tentato di uccidere il marito. Se da un lato Demir – dopo essersi ripreso in ospedale – sarà incapace di perdonarle quel gesto e tenterà di fargliela pagare in tutti i modi, dall’altro ci sarà chi non farà mancare il suo appoggio alla Altun.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Yilmaz correrà in carcere e ribadirà la sua intenzione di aiutare Züleyha a uscire dai guai, ma si troverà a fare i conti con una richiesta inaspettata della donna. La Altun infatti sarà intimorita all’idea che il marito – se venisse a sapere della vicinanza di Yilmaz – potrebbe decidere di complicare ancor più la sua situazione.

Temendo una vendetta di Demir, Züleyha chiederà così a Yilmaz di uscire per sempre dalla sua vita, mettendo così la parola “fine” alla loro storia passata. L’Akkaya – pur subendo un duro colpo dalle parole dell’amata – accetterà la sua richiesta senza fiatare. Nel frattempo Demir ha provveduto ad allontanare Adnan e Leyla dalla villa, affidandoli a persone estranee alla famiglia.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 16 giugno 2023

Demir – dopo aver strappato i nipoti dalle braccia della nonna Hunkar – li condurrà in un posto segreto. Tuttavia qualcuno avrà modo di scoprirlo. La piccola Uzum infatti – mentre giocherà a nascondino – cercherà rifugio nell’auto dello Yaman. L’uomo si metterà al volante e raggiungerà i figli, accorgendosi solo nel viaggio di ritorno della presenza della bambina.

Il suo segreto sarà destinato a non rimanere tale?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.