Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 17 al 23 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo ad una crisi tra Bela e Lucy. A scatenare la tensione nel loro rapporto sarà una reazione esagerata della ragazza davanti alle richieste di Bela che le chiederà di restituire il pony. Poco dopo però Lucy, accortasi di avere effettivamente esagerato, tornerà sui suoi passi e gli chiederà scusa per averlo minacciato di porre fine al loro rapporto. La ragazza, dopo aver compreso di essere stata eccessivamente dura, farà di tutto per farsi perdonare da Bela per la sua scenata.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame episodi dal 17 al 23 ottobre 2020

Franzi consegna a Nadja la procura di Tim, sulla quale però manca la firma. Davanti alle richieste di chiarimento di Nadja Franzi le spiega che la parte del foglio dove il ragazzo aveva apposto la sua firma è stata rosicchiata da un pony e cerca di dimostrarle in tutti i modi che quella procura era completa prima di finire in bocca all’animale. Dirk viene finalmente dimesso dall’ospedale, ma per ristabilirsi completamente dall’aggressione subita deve fare un periodo di riabilitazione. Linda lo accompagna così al Fürstenhof, convinta che la vicinanza della sua famiglia sia un ottimo sistema per rimettersi in forma al più presto. Cristoph però non è dello stesso avviso e si rivolge alla sorella furobondo, chiedendole di portarlo via immediatamente.

Trame Tempesta d’Amore: Tim viene smascherato

Il piano di Tim che ha visto il suo fratello gemello Boris partire al suo posto per Bangkok, sostituendosi a lui in modo da permettergli di rimanere e cercare di scoprire il vero colpevole viene scoperto da Paul. Una volta che il giovane è stato smascherato mostra a Paul una lunga lista di possibili responsabili dell’aggressione a Dirk e gli rivela quale è il suo piano per riuscire a scoprire chi sia stato a fare del male al ragazzo ed a cercare di incastrarlo per il tentato omicidio di Dirk.

Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.