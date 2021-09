Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate tedesche. Cosa accadrà prossimamente nella soap tedesca? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia Ariane è intenta a offrire tutto il suo supporto a Rosalie per battere Christoph alle elezioni. Le notizie che arrivano dalla Germania ci svelano però che presto dovremo trattenere il fiato per le sorti della perfida dark lady, che viene addirittura rapita insieme a Robert. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Robert e Cornelia, love story a rischio?

Dopo aver aiutato Cornelia a prevaricare Christoph nelle elezioni comunali Ariane fa di tutto per separarla da Robert. Da quando la dark lady è riuscita a impossessarsi con l’inganno delle azioni di Werner, provocandolo poi fino al punto di procurargli un infarto, Robert ha giurato alla donna odio eterno. Ma quando ci sono gli affari di mezzo le cose possono cambiare in fretta, anche se il solo affare sembra essere quello di Ariane.

Decisa a impossessarsi dell’intero patrimonio dei Saalfeld Ariane fingerà una rottura con Erik inscenando una scenetta pubblica, per poi farsi consolare proprio da Robert. Questo causa inevitabilmente la gelosia di Cornelia. A complicare ulteriormente la situazione che è già molto tesa nella coppia, contribuisce un vecchio fidanzato di Cornelia, che giunge al Fürstenhof deciso a riconquistare la sua ex. Ovviamente l’uomo è stato assoldato dalla Kalenberg per far ingelosire Robert e screditarlo agli occhi della compagna. Ma l’amore che li lega riesce a superare anche gli intrighi messi in atto da Ariane, che deve così ricorrere a una soluzione estrema.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate tedesche: uno strano rapimento

Robert e Ariane vengono rapiti da due misteriosi malviventi e si risvegliano rinchiusi in un casolare abbandonato nel bosco. Disperati comprendono subito che, se vogliono riuscire a salvarsi, devono unire le loro forze. Dopo essere riusciti a liberarsi iniziano a vagare per il bosco, cercando inutilmente la via di casa.

Solo dopo molte ore si accorgono di aver solo girato in cerchio e di essere in realtà al punto di partenza. Fortunatamente per loro la situazione si risolve al meglio, anche se la brutta esperienza condivisa porta Robert e Ariane ad avvicinarsi pericolosamente. L’uomo non vede più la dark lady come un’acerrima nemica ma instaura con Ariane addirittura un rapporto speciale.

Ancora una volta i piani di Ariane vanno nella direzione che lei voleva. Proprio così, perché dietro al finto rapimento c’è in realtà lo zampino della perfida donna che ha voluto così avvicinarsi l’uomo per poterlo poi manovrare a suo piacimento.

E la relazione con Cornelia? Per sapere se questa nuova vicinanza potrà cambiare il rapporto tra Robert e Cornelia, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.