Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che Genoveva Salmeron sarà presto la nuova dark lady di Acacias 38. La vedova di Samuel Alday non sembra infatti aver preso bene il fatto che tutti gli abitanti del quartiere abbiano voltato le spalle al marito quando questi ha avuto bisogno di aiuto per chiudere i conti con il protettore dell’ex prostituta.

La loro indifferenza ha finito per segnare la condanna a morte di Samuel e Genoveva non è affatto disposta a perdonare nessuno. A darle mano per portare a compimento i suoi piani di vendetta c’è Ursula ed il neo marito Alfredo. La Dicenta, da parte sua, vede in quei piani la possibilità di riprendere il controllo del quartiere, mentre il bancario ora a fianco della Salmeron sembra voler assecondare la compagna in ogni sua iniziativa.

Di sicuro i tre hanno progetti distruttivi in mente e, tra investimenti finanziari fallimentari, guai con la giustizia, truffe e manipolazioni, sembra proprio che tutti gli abitanti di Acacias abbiano seri motivi per cui preoccuparsi.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: La truffa di Genoveva rovina gli abitanti di Acacias

Insieme al neo marito Alfredo la Salmeron mette a punto una truffa ai danni dei suoi compaesani, ipotizzando guadagni veloci e facili con investimenti in una Banca Americana. In realtà si tratterà di una trappola, che finirà per gettare sul lastrico tutti coloro che investiranno i propri capitali.

L’unico che sembra salvarsi è Ramon, che non crede ai guadagni facili e si rifiuta di investire i suoi risparmi. Ma Genoveva non si darà per vinta e, dopo aver sedotto il figlio Antonito, lo convincerà a partecipare all’affare con il capitale di famiglia. La rovina non tarderà ad arrivare ed il giovane sarà costretto a mettere in vendita la latteria per saldare i suoi debiti.

Una Vita spagna, Genoveva farà arrestare Liberto

La Salmeron per vendicarsi non si limiterà a distruggere economicamente tutti gli abitanti di Acacias, ma tenterà anche di distruggere le loro vite. A farne le spese sarà il povero Liberto, che verrà sedotto dall’ex prostituta e poi denunciato. La Salmeron, approfittando dell’assenza di Rosina, si introdurrà in casa degli Hidalgo e farà delle avances all’uomo.

Liberto cadrà nella trappola, ma i due verranno sorpresi da Casilda, che correrà ad avvertire Rosina. La fine del matrimonio sarà così inevitabile, ma per Liberto vi saranno conseguenze ancora più gravi. L’uomo verrà infatti denunciato alla polizia da Genoveva per molestie sessuali ed incarcerato.

Una Vita, news spagnole: Ursula e Genoveva distruggono Felipe

Il desiderio di vendetta di Genoveva sembra non volersi placare, e dopo Liberto tocca a Felipe. Conoscendo la vulnerabilità dell’avvocato davanti alla bellezza femminile, la Dicenta farà in modo di inserire in casa di Felipe una seducente domestica. Marcia riuscirà a sedurre l’Halvarez Hermoso ed a sottrargli importanti documenti sul caso di Liberto.

La vicenda avrà inevitabilmente una ripercussione negativa sia sulla carriera professionale dell’avvocato che sul destino del povero Liberto, finito ingiustamente in carcere.

Quali altri piani di vendetta avranno in mente Ursula, Genoveva ed Alfredo? Per saperlo vi diamo appuntamento alle prossime anticipazioni spagnole Una Vita. Nel frattempo potete seguire ogni giorno le repliche streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link.