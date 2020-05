Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che, dopo la crisi tra Marcela e Matias, un’altra coppia a Puente Viejo rischia di vedere andare in frantumi la relazione. Si tratta di Adolfo e Rosa che, dopo il divieto di Don Ignacio, si trovano ad affrontare un triangolo amoroso con la sorella di Rosa, Marta. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade nelle puntate spagnole di El Secreto de Puente Viejo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Marta aiuta la sorella in punizione

Dopo aver proibito a Rosa di vedere ancora Adolfo, Don Ignacio mette in punizione la figlia impedendole di uscire da casa. Rosa è disperata, perché vede in quel divieto imposto dal padre un serio rischio per la sua relazione con Adolfo, colpevole agli occhi di Don Ignacio di essere il figlio della sua più agguerrita rivale: Isabel.

A soccorrere Rosa arriva Marta. La sorella della ragazza si offre di fare da “corriere” tra i due innamorati, recapitando ad Adolfo le lettere di Rosa. Quando si reca all’appuntamento però, si stupisce che il figlio di Isabel non appaia affatto dispiaciuto dell’inconveniente. Adolfo anzi la invita a fare una passeggiata lungo il lago ed i due parlano a lungo.

Gli incontri tra Adolfo e Marta si intensificano e ben presto i due si accorgeranno di provare una forte attrazione. Adolfo si pente per aver sedotto la sorella sbagliata. Nonostante Marta faccia di tutto per non cedere al sentimento che prova e ferire così la sorella, non può fare a meno di lasciarsi travolgere dal bacio appassionato di Adolfo. Il figlio di Isabel cerca di parlare e chiarirsi con Rosa, ma la decisione di Ignacio impedisce ai due di vedersi.

Spoiler spagnoli Il Segreto: la crisi di Marta

La consapevolezza di aver tradito la sorella, provoca in Marta una profonda crisi. Rosa, neppure dopo aver parlato finalmente con Adolfo ed avere appreso che il De Los Visos vuol rompere la loro relazione, è disposta ad accettare la fine della love story con l’uomo che ama. Ovviamente Adolfo si è trattenuto dal dirle che ha scoperto di amare sua sorella.

Marta però davanti alla fermezza della sorella decide di farsi da parte. Sa bene che Adolfo non accetterebbe mai di rinunciare, così escogita un sistema per portare il De Los Visos ad odiarla: Marta si fa sorprendere da Adolfo mentre bacia Ramon.

Questo provoca nel figlio di Isabel una reazione drammatica. Il ragazzo inizia a bere e a giocare d’azzardo e, al colmo della disperazione, si presenta a casa Solozobal, per chiedere spiegazioni a Marta. I due però non si accorgono che la loro discussione viene ascoltata da Rosa, che subito dopo che il ragazzo se ne è andato affronta furiosa la sorella.

Arrivederci al prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole della telenovela il Segreto. Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo una sezione dedicata sul nostro sito dove potete trovare tutte le puntate intere il segreto, in streaming e OnDemand.