Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che presto assisteremo ad un nuovo arrivo a Puente Viejo. Si tratta di Donna Begoña, moglie di Don Ignacio e madre di Rosa, Marta e Carolina. Questa ultima serie della soap ha visto molti dei protagonisti storici della soap lasciare il posto a nuovi arrivi, dopo che Fernando Mesia aveva costretto gli abitanti del paese ad una fuga precipitosa dopo aver appiccato l’incendio a Puente Viejo.

Tra i nuovi arrivati in città una delle famiglie più di spicco è sicuramente quella dei Solozabal, composta appunto da Don Ignacio e dalle tre figlie. Presto scopriremo il motivo per cui la signora Solozabal non è giunta con loro a Puente Viejo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Begoña è in manicomio

I motivi per cui Donna Begoña non si trova al fianco di Don Ignacio ed alle tre figlie viene presto svelato. La moglie del Solozabal soffre di una grave malattia mentale, che ha reso necessario il suo ricovero in una clinica psichiatrica.

Nelle prossime puntate de Il Segreto scopriremo infatti che vi sono stati alcuni fatti incresciosi in passato che hanno costretto Don Ignacio a far rinchiudere in manicomio la moglie anche per tutelare le figlie, per le quali la donna rappresentava un serio pericolo.

Tra non molto però potremmo fare la sua conoscenza, perché Donna Begoña, terminato il suo periodo di clausura forzata, si appresta a giungere a Puente Viejo. Appena arrivata in città va a bussare alla porta de La Casona decisa a trasferirsi lì.

Spoiler Il Segreto: le figlie di Don Ignacio felici per l’arrivo della madre

Un telegramma giunge a La Casona ed informa dell‘imminente arrivo di Donna Begoña. La notizia finisce per far preoccupare molto Don Ignacio, che ha sempre visto nell’instabilità mentale della moglie un serio pericolo per le figlie.

Marta, Rosa e Carolina invece si mostrano felicissime per quel ritorno inaspettato e si preparano a trascorrere il loro tempo con la madre, raccontandole ciò che è accaduo in questo lungo periodo di separazione.

I timori di Don Ignacio però non tardano a rivelarsi più che fondati e, dopo il suo arrivo a Puente Viejo, Donna Begoña torna a mostrarsi instabile. In nome dell’amore morboso che prova per le figlie arriva a macchiarsi anche di un orrendo delitto. Don Ignacio ha davvero motivo di preoccupazione. A dare conferma a coloro che sostengono che la pazzia sia in realtà una malattia ereditaria arriva una sconcertante rivelazione: ben presto anche una delle tre figlie del Solozabal mostra segni di un pericoloso squilibrio.

Cos’altro ci attende in quest’ultima serie che ci tiene ogni giorno con il fiato sospeso? Seguiteci per scoprire insieme a noi le anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo!