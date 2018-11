Cosa ci dicono le anticipazioni di Non è L’Arena per la puntata di domenica 11 novembre 2018 in onda dalle 20:30 circa su La7, la Rete di Urbano Cairo? Di cosa si occuperà Massimo Giletti? Ebbene l’amatissimo giornalista e conduttore, mattatore della prima serata, tornerà a parlare di politica, economia e attualità con un occhio alla società. C’è però grande attesa per l’intervista a Luigi Di Maio. Come andrà il faccia a faccia?

Anticipazioni Non è L’Arena: tutti gli ospiti

Sarà ancora una volta la politica ad essere al centro del dibattito che si aprirà, secondo le anticipazioni, a Non è L’Arena domenica 11 novembre 2108. Massimo Giletti ospiterà in studio, per una intervista approfondita, Luigi Di Maio. Il vice premier e ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali dovrà spiegare come si stia lavorando dopo la bocciatura dell’Europa e quali saranno le prossime mosse del governo italiano.

Tanti saranno i temi toccati. Tante domande, pertanto, verranno rivolte a Di Maio che troverà in studio un interlocutore pronto a spiegare al suo pubblico le questioni più spinose senza lesinare sulle domande scomode.

Successivamente in puntata si affronterà anche il fenomeno dell’abusivismo edilizio dopo la tragedia di Casteldaccia e il caso delle plafoniere del nuovo Palazzo della Regione Puglia dopo l’inchiesta di Non è L’Arena.

Tra gli altri ospiti vi saranno: Antonio Di Pietro, Dino Giarrusso, Nunzia De Girolamo, Peter Gomez e Antonella Laricchia. Toccherà a loro accendere le discussioni e sviscerare, secondo diversi punti di vista, le diverse tematiche.

Non è L’Arena: Massimo Giletti contro tutti

Massimo Giletti, per l’ennesima volta, dovrà sfidarsi con diversi competitor. Chi avrà la meglio? Fino ad ora i dati Auditel della trasmissione hanno dato grande soddisfazione a tutto il team che lavora al programma su La7.

Su Rai 1, però, più agguerrito che mai, vi sarà Fabio Fazio con una nuova puntata di Che tempo che fa. Probabilmente, come già accaduto altre volte, i due contenitori presenteranno ai telespettatori anche tematiche simili, soprattutto per quanto riguarda la politica.

Su Canale 5, invece, andrà in onda un’altra puntata della fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

Per sapere chi vincerà bisognerà attendere i dati Auditel lunedì mattina.