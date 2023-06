L’attesa è finalmente finita: la serie tv turca, “La ragazza e L’ufficiale” con protagonista il bellissimo Kıvanç Tatlıtuğ sta per debuttare su canale 5 con la primissima puntata. Seguiteci nella lettura e vi sveliamo le anticipazioni relative a questo primo appuntamento che si rinnoverà ogni settimana.

La Ragazza e L’ufficiale: anticipazioni prima puntata venerdì 9 giugno in prima visione tv su canale 5

Durante la Guerra di Crimea, l’Ufficiale Kurt Seyit, a cui presta il volto l’attore turco Kıvanç Tatlıtuğ viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove intanto è scoppiata la rivoluzione. Sul campo di battaglia, Kurt Seyt sorprende Petro, suo amico di infanzia e suo commilitone a commettere un grave errore: per sbaglio uccide un soldato. La punizione per lui, se Seyt facesse rapporto, sarebbe l’espulsione dall’esercito. Per cui Seyt chiede a Petro di lasciare volontariamente l’esercito e ritirarsi. Petro accetta di buon grado, ma cova per Seyt un odio profondo che ben camuffa come amicizia.

Il primo incontro tra L’ufficiale Seyt Eminof e Sura

Ad un ballo, Seyt conosce la giovanissima e delicata Alexandra soprannominata Sura interpretata da Farah Zeynep Abdullah e scoppia l’amore al primo sguardo. L’ufficiale e la giovane nobildonna russa si innamorano perdutamente e sognano una vita assieme. Tuttavia, il padre di Lui lo ammonisce: “Sei giovane e bello, divertiti con tutte le ragazze che vuoi, ma alla fine dovrai sposare una ragazza turca”. Seyt promette al padre di fare ciò che lui vuole, sapendo di mentire perché il suo cuore è già della piccola Sura.

Al ballo si scambiano il loro primo bacio, carico di promesse e di speranze per il futuro ma molti avvoltoi tramano contro di loro. In primis Petro, che è segretamente innamorato di Sura e poi la baronessa Lola, ex amante di Seyt con la quale ha una relazione ma di cui non è innamorato.

Petro e Lola dunque, tendono una trappola a Sura. La baronessa che li vede baciarsi, fa credere alla giovane ragazza, pura e inesperta che il bacio di Seyt altro non era che una scommessa – vinta – con gli amici. Sura e incredula e non riesce a darsi pace. La Baronessa la incalza dicendole: “Seyt, ora è di là con gli amici che sta brindando per aver vinto la scommessa di essere riuscito a baciarla”.

Sura corre in salone e vede Seyt che alza la coppa e brinda con gli amici. La delusione di Sura le si legge negli occhi e Seyt ignaro di quanto sta accadendo, è turbato dall’odio e dal disprezzo che legge negli occhi della sua piccola Sura.

Molte difficoltà incontreranno i due innamorati, soprattutto per le persone che li circondano che remano contro. Né Seyt né la giovane Sura sono al sicuro nella Russia bolscevica, perciò decidono di intraprendere un pericoloso viaggio verso Istanbul.