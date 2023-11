Le anticipazioni La Promessa in onda dal 11 al 17 novembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Candela, che farà una scoperta sconvolgente. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 11 al 17 novembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa al 17 novembre rivelano che Simona avrà una rivelazione da fare a Candela. La donna saprà infatti chi ha ucciso il marito di quest’ultima – Custodio – e dopo aver confidato il suo segreto in confessione a padre Camilo deciderà di parlarne anche con la domestica. Candela scoprirà così che l’autore del delitto è Tono.

Candela dapprima sarà incredula alla notizia che il marito di Simona si sia macchiato dell’orribile delitto, ma quando realizzerà che ciò che gli ha rivelato la donna è vero sentirà il desiderio di allontanarsi da La Promessa per poter stare un po’ di tempo da sola.

La Promessa anticipazioni, trame fino al 17 novembre

Petra cercherà di convincere Cruz a licenziare Pia, dopo aver scoperto che la domestica ha mentito sul suo aborto. Anche Romulo si mostrerà deluso dalla scelta di Pia, e le confesserà di essere deluso dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti. Nel frattempo Lope e Simona informeranno Pia che Candela si è allontanata dalla tenuta, e chiederanno a quest’ultima di aiutarle a coprire la sua assenza davanti a Petra e don Gregorio. A sostituire momentaneamente Candela sarà Teresa.

Lorenzo racconterà a Curro la sua versione dei fatti sul matrimonio con Eugenia, e i due si riappacificheranno. Maria chiederà a Martina di intercedere con Alonso per poter avere notizie di Salvador dal fronte, ma il marchese le risponderà di non avere tempo per queste cose. Manuel chiederà a Mauro chi si è preso cura di lui mentre era in stato letargico. Scoprirà così che Jana gli è sempre stata accanto e lo ha accudito di nascosto.

Cos’altro accade secondo gli spoiler La promesa?

Lorenzo cercherà di mettere Curro contro sua zia Cruz. Jimena affronterà Catalina e la rimprovererà di essere andata contro le sue disposizioni facendo ricostruire l’aereo di Manuel. La marchesa aveva espressamente vietato di ricordare al marchesino la sua passione per il volo. Jimena riferirà quanto accaduto a Cruz, e le dirà che intende fare in modo che Manuel smetta di volare per sempre. Subito dopo la moglie del marchesino si recherà da Jana, per informarla che dovrà trasferirsi qualche giorno a casa dei duchi. Giustificherà questa esigenza affermando che i duchi hanno necessità di più personale.

Catalina darà a Lope i proventi della vendita di confettura e gli dirà che intende attrezzarsi per aumentare la produzione. Alonso si scuserà con Martina per averle risposto male il giorno prima, mentre Petra dirà a Teresa che presto ci sarà un posto vacante come cameriera personale.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.