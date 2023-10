Le anticipazioni La Promessa in onda dal 6 al 12 ottobre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sulla scoperta sconcertante di Curro. Il giovane viene a sapere che Lorenzo non è suo padre e ne parla con Jana. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 6 al 12 ottobre 2023

Cruz e Alonso si scontrano riguardo al destino dei cuochi. Lui decide di non licenziarli perché hanno dato un contributo determinante per smascherare il falso Don Camilo. Curro parla con Manuel e gli rivela che era stato posto il divieto a tutti di parlargli del suo passato.

Pia chiede a Don Gregorio di essere più comprensivo nei confronti di Maria. Catalina chiede ad Alonso come intende procedere per recuperare la spilla venduta, ma lui afferma che ciò non è possibile.

La Promessa, trame al 12 ottobre

Cruz finisce per rivelare a Curro che Lorenzo non è suo padre. La donna però non sa chi possa essere il padre biologico del ragazzo, e afferma che questo è un segreto che conosce solo Eugenia. Sconvolto il ragazzo affronta Lorenzo e ottiene una conferma a quanto gli ha raccontato Cruz. Lo stesso Lorenzo però gli sconsiglia di rendere di pubblico dominio quanto ha appena scoperto.

Il ragazzo si confida con Jana, la quale gli confessa che – oltre a Eugenia – c’è qualcun altro che potrebbe sapere la verità. Sua zia era infatti in viaggio con la sorella quando quest’ultima ha dato alla luce suo figlio, e sicuramente sa qualcosa di più di quanto ha affermato.

Lorenzo e Jana vengono sorpresi da Cruz, che li rimprovera perché stanno parlando. Curro tratta male soprattutto Jana.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.