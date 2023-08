Le anticipazioni La Promessa in onda dal 5 al 11 agosto ci svelano che Teresa e Maria vengono incaricate di occuparsi a turno di Eugenia. Intanto quest’ultima sembra trovare giovamento nella diminuzione dei farmaci. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 5 al 11 agosto 2023

Jana e Maria Fernandez proseguono con il loro piano per diminuire le dosi dei farmaci, e la cosa sembra funzionare poiché Eugenia appare sempre più lucida.

Mauro confessa a Leonor di aver sposato Teresa, mentre Jimena e Manuel si accordano – nonostante la promessa di matrimonio – sul fatto che lei possa tornare a casa nel fine settimana da sua madre per starle vicina in un momento di dolore per la scomparsa della nonna.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 11 agosto

Manuel e Alonso parlano della situazione delle proprietà, e quest’ultimo cerca di convincere il marchese che il suo matrimonio con Jimena è la sola speranza per salvare La Promessa. Tuttavia le nozze con la duchessa serviranno a risolvere qualche problema ma non basteranno: per uscire dalla crisi ci sarà bisogno di un rilancio economico.

Teresa anticipa a Mauro che non le resta molto tempo alla tenuta, mentre Camillo riceve una lettera con la quale gli viene chiesto di scoprire i motivi per cui Jimena voglia lasciare La Promessa.

Spoiler La Promessa, Eugenia chiede scusa a Jana

I miglioramenti provocati dalla riduzione di farmaci non tarderanno ad arrivare e la sorella di Cruz, oltre ad apparire molto più lucida, inizia anche a parlare. A causa della grande somiglianza, Eugenia scambia Jana per sua madre Dolores, e le chiede perdono per averle portato via il figlio appena nato.

Questo da alla cameriera la conferma che Curro sia in realtà suo fratello.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap, che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.