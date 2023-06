Le anticipazioni La Promessa dal 24 al 30 giugno ci svelano che il figlio di Alonso e Cruz non intende affatto sposare Jimena, vanificando così la speranza dei genitori di potersi accaparrare la dote dei duchi per salvare òa tenuta. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 24 al 30 giugno 2023

Grazie a Jana Manuel può partecipare alla competizione per la Coppa de los Pedroches. Alonso e Cruz nel frattempo temono che il figlio non decida di gareggiare alla battuta di caccia tra nobili, organizzata per salvare i rapporti con il Duca De Los Infantes e di conseguenza anche la proprietà.

Il nobile ha accettato l’invito e prenderà parte alla gara, e i marchesi si preparano a organizzare una battuta di caccia e manipolare il risultato, così da fare apparire il Duca come un abile cacciatore.

Spoiler al 30 giugno La Promessa

Ma una nuova sorpresa attende i marchesi. Il Duca comunica infatti ad Alonso che è disposto a dare loro la dote di Jimena solo se quest’ultima sposerà Manuel. Alonso riferisce anche a Cruz quello che gli ha confidato il Duca. Poco dopo Petra comunica a Cruz che Manuel potrebbe aver deciso di partecipare alla gara di aviazione, e quest’ultima la “ringrazia” bruciandole una mano.

Quando il ragazzo rientra a notte fonda Cruz lo sgrida, mentre Alonso parla con lui e gli dice che dovrà sposare Jimena per riuscire a farsi corrispondere la dote dei duchi, necessaria per salvare La Promessa. Manuel rifiuta, poi va da Catalina e le consegna il premio della Coppa de Los Pedroches, affinché usi quei soldi per La Promessa.

La Promessa, anticipazioni al 30 giugno:

Intanto Teresa dice a Leonor di essere a conoscenza di tutto ciò che c’è tra lei e Mauro, e la avverte di non spezzargli il cuore. Più tardi Mauro e Leonor parlano di nascosto e si confessano il desiderio corrisposto di stare insieme. Jana incontra Curro, ma non dice una parola e lui la tratta con disprezzo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.