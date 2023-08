Le anticipazioni La Promessa in onda dal 19 al 25 agosto ci svelano che Cruz riuscirà ad agire in modo che Eugenia non possa rivelare particolari compromettenti sul passato della famiglia. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 19 al 25 agosto 2023

Cruz si attiva per fare riportare Eugenia al sanatorio senza dirlo a nessuno. La cosa non piace affatto a Curro, che si risente del fatto che non ha potuto neppure salutarla. Durante la colazione anche Manuel e Catalina fanno delle obiezioni sulla partenza improvvisa di Eugenia. Il dispiacere di Curro sfocia in un pianto e il giovane viene ripreso dal barone che lo invita a comportarsi da uomo.

Cruz chiede a Curro di riferirle come ha trovato Leonor, e lui si dichiara preoccupato. Leonor continua a stare male e Cruz decide di farla visitare dal dottor Ayala.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 25 agosto

Manuel confida a Carolina di essere molto felice di sposare Jimena e che intende occuparsi della tenuta per poterla lasciare ai loro eredi. Durante la cena di fidanzamento Manuel dona un anello a Jimena e le chiede di sposarlo.

Jana viene chiamata da Pia, preoccupata al pensiero che Romulo possa essere ferito gravemente. L’uomo rifiuta di chiamare un medico, ma Jana può appurare che le sue condizioni non sono preoccupanti. Mentre controlla le ferite, la ragazza non può fare a meno di pensare che possa essere stato il barone a tendergli una trappola. Era stato proprio lui a mandare il ragazzo a Lujàn per una commissione, ed era il solo a sapere dove si trovasse.

L’anello che il barone porta al dito desta l’interesse di Jana, che lo nota durante la cena e riconosce il gioiello che portava l’uomo che uccise sua madre.

La Promessa, trame al 25 agosto

Candela trova dei documenti compromettenti di Salvador, e quest’ultimo è costretto a raccontarle di aver falsificato un certificato di inidoneità per evitare il servizio di leva obbligatorio, che lo avrebbe costretto ad imbarcarsi per il fronte in Marocco.

Padre Camilo parla con Manuel e intuisce che il suo matrimonio è scaturito dalla necessità di salvare la situazione economica complicata che stanno attraversando i De Lujàn.

Salvador viene arrestato e solo grazie all’intervento di Romulo riesce a eludere il carcere. Il comandante del commissariato si convince a ritirare le denunce, a patto che il giovane parta per il fronte la sera stessa.

Jana confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme, perché la loro è una storia impossibile.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.