Anticipazioni Che tempo che fa, ospiti 30 settembre

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”, il varietà di Rai1 condotto da Fabio Fazio: ecco tutte le anticipazioni di domenica 30 settembre

Torna in prima serata su Rai1 “Che tempo che fa“, il talk di successo condotto da Fabio Fazio. Come sempre nel salotto di Rai1 sono attesi grandi ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti di domenica 30 settembre?

Che tempo che fa, ospiti domenica 30 settembre

Domenica 30 settembre alle ore 20.35 circa su Rai1 andrà in onda il secondo appuntamento di Che tempo che fa 2018 2019. Questa settimana Fabio Fazio ospiterà nel suo salotto l’architetto e senatore a vita Renzo Piano a cui recentemente la Royal Academy of Arts di Londra ha dedicato una retrospettiva dal titolo “Renzo Piano, The Art of Making Buildings“.

Un’intervista imperdibile considerando che Renzo Piano non è un habitué di programmi televisivi. Oltre all’architetto, Fazio ospiterà nel giorno del suo compleanno Giorgio Panariello, attualmente giurato della nuova edizione di “Tale e Quale Show 2018“.

Non solo, l’attore e comico italiano prossimante sarà in teatro con i colleghi ed amici Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con lo spettacolo “Panariello Conti Pieraccioni Tour”.

Ospite della settimana anche Sabrina Ferilli. L’attrice italiana parlerà del nuovo film “Ricchi di fantasia” in cui ha recitato con Sergio Castellitto. Torna poi il Professor Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, pronto a discutere di temi importanti e di attualità che riguardano tutti gli italiani.

In collegamento poi Aldo Cazzullo, scrittore che ha da poco pubblicato il libro “Giuro che non avrò più fame. L’Italia della ricostruzione“.

Infine spazio alla musica con il grande ritorno di Loredana Bertè che presenterà il nuovo singolo “Maledetto Lunapark” estratto dal nuovo album di inediti “Libertè”.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

Che tempo che fa Il Tavolo: ospiti domenica 30 settembre

A seguire la seconda parte del programma diventato oramai un appuntamento fisso all’interno del varietà del Rai1. Si tratta de Il Tavolo di Che tempo che fa presieduto da Fabio Fazio. Intorno al tavolo ritroveremo Loredana Bertè, l’attore Max Tortora protagonista del film “Sulla mia pelle” dedicato agli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi.

E ancora: Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum protagonisti di “Nessuno come noi“, la commedia diretta da Volfango de Biasi. Infine ospiti anche la conduttrice tv e attrice Rosita Celentano e la nuotatrice Simona Quadarella, vincitrice di 3 medaglie d’oro (400, 800 e 1500 metri stile libero) agli Europei di Glasgow.

Presenze fisse del Tavolo: Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti, il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, Vincenzo Salemme e Ale & Franz.