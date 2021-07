Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che ben presto la gioia di Suhan per l’amore corrisposto da Cesur si trasforma in delusione. La ragazza scopre infatti chi è il realtà lui e capisce che l’ha semplicemente usata per arrivare a colpire suo padre.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Intanto Tahsin si reca a Istanbul a casa della figlia e le svela che da tempo ha una relazione con Adalet e che la donna è innamorata di lui. Poi insieme agli uomini di Mithat, Tahsin aspetta Cesur per potersi finalmente sbarazzare di lui. Ma il giovane è finito nella trappola architettata da Cahide ed è stato ferito da Turan. Quest’ultimo insegue l’auto di Bulent e lo costringe a fermarsi.

Suhan parlando con il padre si mostra profondamente delusa dalle bugie di Cesur e si chiede se non le abbia mentito su tutto. Intanto il giovane, insieme a Kemal e Rifat, cerca informazioni su Mihtat. I tre scoprono che quest’ultimo è in combutta con Tahsin e con il commissario Mehmet. Bulent scopre che Hulya ha rivelato a Turan che il figlio che porta in grembo è suo.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Adalet cerca l’approvazione di Suhan

Il matrimonio tra Tahsin ed Adalet è appena stato celebrato e la neo sposa cerca di riconciliarsi con Suhan. Sappiamo bene che tra lei e la figlia di Tahsin vi sono stati dei dissapori, ma adesso che è la sua matrigna spera che il loro rapporto migliori.

Di sicuro la giovane ha altro per la testa e la delusione provocata da Cesur la fa stare male. Una persona amica al fianco potrebbe aiutarla a superare questo momento. Riuscirà Adalet a farsi accettare da Suhan e conquistare la sua amicizia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.