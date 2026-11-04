Fans di Beautiful pronti a scoprire cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 al 13 novembre nel daytime di Canale 5? Scopriamo insieme le trame settimanali.

Anticipazioni settimanali Beautiful (puntate dal 7 al 13 novembre)

Il comportamento di Brooke ha ferito profondamente Ridge, che non esita a confidarsi con Taylor ammettendo di sentirsi tradito dalla donna che ama. Anzichè schierarsi con il compagno, la Logan ha preferito accettare l’incarico di amministratore delegato della Forrester Creations passandodi fatto dalla parte di Hope e Carter.

Taylor non può fare altro che rassicurarlo, assicurandogli che potrà sempre contare su di lei. Il suo sostegno lo porta a riflettere e comprendere quanto la sua presenza sia diventata importante per lui.

Beautiful, trame settimanali al 13 novembre: i dubbi di Zende

Alla Forrester Creations intanto, Zende riflette dopo la discussione avuta con Brooke. La Logan gli ha confidato quale sia il suo vero obiettivo: ha scelto di accettare l’incarico di amministratore delegato nella speranza di convincere CArter a tornare sui suoi passi, e restituire il controllo dell’azienda alla famiglia Forrester. Gli ha anche chiesto di non rivelare a nessuno quanto gli ha confidato, per evitare che l’avvocato capisca i suoi piani.

Quando Hope chiede a Zende il motivo della sua perplessità, lui si giustifica dicendole di sentirsi diviso tra la passione per il proprio lavoro e la lealtà nei confronti della famiglia. Hope cerca di rassicurare il giovane stilista ribadendo che – con Carter e Brooke alla guida dell’azienda – il futuro della società è in buone mani. Lo invita poi a concedere una possibilità alla nuova amministrazione.

Vigilia di Natale tesa a villa Forrester

Arriva la vigilia di Natale, ma a villa Forrester nessuno sembra in vena di festeggiare. L’atmosfera è molto tesa, e le tensioni accumulate spingono Eric e Ridge a scegliere di festeggiare il Natale lontani dalla famiglia Logan.

Ridge appare tormentato dal presunto tradimento della moglie, e solo grazie alle tradizioni culinarie e agli scherzi di Pam e Donna sembra riuscire a ritrovare un po’ di serenità. Poco dopo anche Taylor arriva alla villa, portando un regalo speciale per l’ex. La dottoressa ha scelto come dono per Ridge quella stessa penna che – anni prima – si erano scambiati nel loro primo Natale insieme.

L’oggetto ha un forte contenuto simbolico, e scatena in Forrester una marea di ricordi. Steffy li osserva mentre si lasciano andare ai momenti passati, e si chiede se questo sia un segnale del destino, e se finalmente i suoi genitori stiano pensando di tornare insieme.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

A casa Logan l’atmosfera non è certo migliore. Brooke trascorre il primo Natale senza il marito e – nonostante abbia organizzato un ricevimento – si sente profondamente sola. Ridge non ha risposto neppure al messaggio che lei gli ha inviato la vigilia, e questo aumenta la sua tristezza.

Al suo fianco c’è la figlia Hope, che prova a rincuorarla facendole notare che Forrester non ha esitato un attimo a correre a farsi consolare da Taylor. Brooke riflette sulle scelte fatte, e ripensa al momento in cui ha accettato l’incarico alla Forrester Creations nella speranza di risolvere le cose, senza immaginare che il compagno avrebbe interpretato il suo gesto come un tradimento grave.