Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 6 al 12 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla confessione di Bill a Baker, con la quale il magnate si assume la responsabilità di quanto accaduto. Il suo intervento però non basta a scagionare Liam, e padre e figlio vengono trattenuti entrambi in custodia. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 6 al 12 agosto 2022

Hope parlando con Brooke le rivela che è stato Bill a occultare le prove e scappare con il figlio lasciando Vinny morto sulla strada, per cui nonostante sia stato Liam a investire accidentalmente il ragazzo, è Bill quello che avrebbe dovuto essere arrestato. Nel frattempo il magnate parla con Baker e gli racconta come si sono davvero svolti i fatti. La sua confessione però non basta a scagionare Liam, che viene trattenuto insieme al padre in custodia.

Thomas, ignaro di quanto sta accadendo alla centrale di polizia, parla con Ridge e si dice contento del riavvicinamento di Hope e Liam, anche se il dolore per la morte dell’amico Vinny e il desiderio di trovare il responsabile offuscano in parte la sua gioia.

Anticipazioni italiane Beautiful, la rivelazione di Brooke

Brooke parla con Ridge, Steffy e Thomas e racconta loro la verità appresa dalla figlia sulla morte di Vinny. Thomas e gli altri reagiscono malissimo alla notizia che sia stata l’auto di Liam a investire il giovane.

Le cose intanto si mettono male per i due Spencer: l’avvocato Justin è preoccupato per la sorte dei suoi clienti. Hope è arrabbiata, ma cerca comunque di non far mancare a Liam il suo sostegno.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Per Shauna diventa sempre più difficile mantenere il segreto e sostenere quello che ha detto per “salvare” il matrimonio tra Quinn ed Eric. Carter, in preda al rimorso, si giustifica con Eric, il quale però crede che nel letto del ragazzo vi fosse Shauna. La stessa Fulton è costretta ad ammetterlo sotto lo sguardo implorante di Quinn.

Ma se la sua bugia riesce a cancellare i dubbi del Forrester senior, di sicuro non riesce a convincere la figlia di Shauna, che conosce fin troppo bene la madre per sapere che non avrebbe mai intrattenuto una relazione con Carter lasciandola all’oscuro. Flo e Paris iniziano così a sospettare che la donna menta per proteggere qualcuno.

Zoe intanto vive un momento felice, di nuovo accanto al bell’avvocato, anche se il timore che lui provi ancora qualcosa per la madre di Flo la preoccupa. Carter rassicura Zoe: non prova assolutamente niente per Shauna. Quest’ultima intanto si sfoga con l’amica Quinn e le svela che le costa un enorme sacrificio mentire a sua figlia, ma Quinn prova a convincerla che è necessario farlo per consentirle di non perdere la fiducia di Eric.

La conversazione viene ascoltata di nascosto da Paris, che scopre così la verità e rimane sconvolta nell’apprendere che era Quinn e non Shauna la misteriosa donna che si trovava nel letto di Carter. Quinn ed Eric intanto brindano al loro nuovo inizio, e anche Carter sembra sul punto di scrivere un nuovo epilogo alla sua love story quando, al termine di una serata romantica, chiede a Zoe di sposarlo.

Due coppie felici destinate a crollare a breve? Shauna avverte Quinn che Paris ha scoperto la verità e che è sul punto di rivelarla a Zoe. Cosa accadrà quando Eric scoprirà che Quinn l’ha tradito con Carter e la figlia di Reese chiederà al bell’avvocato cosa prova realmente per la Fuller? Ricordiamo che lei ha già fatto a Carter questa domanda, solo che gli ha chiesto quali fossero i suoi sentimenti per Shauna e per lui è stato fin troppo facile risponderle che non prova assolutamente nulla.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

