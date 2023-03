Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 4 al 10 marzo 2023 ci svelano che due personaggi – tornati dal passato – finiranno per portare scompiglio in casa Forrester. Deacon Sharpe, rientrato a Los Angeles con l’intenzione di recuperare il rapporto con la figlia Hope, e Taylor Hayes, riapparsa improvvisamente a casa della figlia Steffy, finiscono per sconvolgere la serenità familiare di Brooke e Ridge. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 marzo 2023

Brooke – parlando con la sorella Katie – le confida la difficile situazione che si è venuta a creare tra lei e Ridge dopo la ricomparsa di Deacon. Katie si dice convinta del fatto che l’uomo abbia tutto il diritto di recuperare il rapporto con sua figlia, nonostante le ostilità di Ridge. Il Forrester è convinto che i motivi che hanno riportato lo Sharpe a Los Angeles non si limitino alla figlia. Secondo lui l’uomo intende riconquistare anche Brooke!

La Logan intanto deve fare i conti con la sua gelosia, causata dalla ricomparsa di Taylor. La ex moglie di Ridge si è infatti presentata a casa di sua figlia Steffy, che è stata contentissima di rivedere la madre. Le due donne parlano di Brooke, e Steffy ne approfitta per confidare alla madre la frustrazione che sta provando Ridge per il ritorno di Deacon, e del fatto che lo consideri una seria minaccia per la sua stabilità familiare.

Il ritorno di Taylor riaccende in Brooke dolorosi ricordi del passato, mentre Steffy e Thomas – parlando tra loro di quanto sta accadendo – si dicono speranzosi che i loro genitori possano tornare insieme.

Anticipazioni italiane Beautiful, Ridge vuole che Hope lasci lo chalet

La reazione di Ridge nei confronti di Hope è molto dura: se la giovane vuole continuare a vedere il suo padre naturale dovrà farlo lontano dallo chalet.

Quando Deacon raggiunge Hope per la lezione di karate i due hanno modo di ascoltare involontariamente dal giardino questa frase pronunciata da Ridge, con la quale il Forrester conferma la sua intenzione di chiedere a Hope di lasciare lo chalet e trasferirsi altrove.

Beautiful, spoiler al 10 marzo

La gelosia di Ridge nei confronti di Deacon è la stessa che attanaglia Brooke, consapevole che il ritorno della dottoressa Hayes possa costituire una seria minaccia per il suo matrimonio con il Forrester. Brooke è infatti convinta che – dopo tutti questi anni – Taylor sia ancora innamorata di Ridge. Sarà davvero così?

Probabilmente ne vedremo delle belle, anche perché a complicare la situazione ci penserà Sheila che continuerà a manipolare Deacon e – una volta saputo che Taylor è tornata – studierà un nuovo piano per far tornare i genitori di Hope insieme.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

