Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 4 al 10 febbraio 2023 ci svelano che ben presto il mistero sull’identità del padre biologico di Finn potrebbe essere svelato. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 febbraio 2023

Alle insistenti domande di Finn sull’identità del padre naturale, Sheila dichiara di non sapere chi sia. Poi però la donna parla con Jack e lo invita a dire tutta la verità sia a Li che a Finn. Si scopre così che il padre adottivo e quello biologico sono la stessa persona.

Il dottor Finnegan intanto parla con Steffy e le confessa che, al di là del sapere chi sia il suo vero padre, si sente fortunatissimo ad avere degli splendidi genitori adottivi. Il ragazzo non immagina certo che quello che lui ha sempre considerato come padre adottivo, sia in realtà l’uomo che lo ha concepito insieme a Sheila. Jack accetta a metà il “consiglio” di Sheila, e pur non trovando il coraggio di confessare il suo segreto al figlio, rivela alla moglie Li la sua precedente relazione con la Carter e la verità sulla paternità di Finn.

Qualche giorno dopo la notizia arriva anche a Finn e a Steffy: è lo stesso Jack a trovare finalmente il coraggio. Ma la reazione del ragazzo non è quella che ci saremmo aspettati, e dopo molte ricerche per scoprire l’identità del padre il giovane medico si mostra deluso dal fatto che Jack abbia potuto tradire la madre adottiva. A Jack non rimane altro da fare che chiedere perdono, sia a Finn che a Li, per l’inganno. I due però non sembrano disposti a concederglielo e gli chiedono di allontanarsi dalle loro vite.

Anticipazioni italiane Beautiful, la gelosia di Thomas

Zende è innamoratissimo di Paris, tanto da chiedere a Quinn di realizzare per la giovane un anello bellissimo. Ma a insidiarsi tra la coppia c’è Thomas, il coinquilino della ragazza che mostra sempre più crescente interesse per lei e che potrebbe riservare delle brutte sorprese a Zende.

Quest’ultimo è sempre più intenzionato a rafforzare il suo rapporto con Paris, e parlando con Hope dice di volerle chiedere di andare a vivere con lui. Questo metterebbe i due al “riparo” dalla crescente gelosia di Thomas, ma il Forrester junior sembra avere in mente qualcosa che potrebbe distruggere i sogni d’amore di Zende.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Vivere sotto lo stesso tetto con Paris ha permesso a Thomas di conoscerla meglio e non è ormai un segreto che il giovane Forrester ha iniziato a provare per lei un sentimento che va oltre l’amicizia. Se per Paris Thomas è solo un coinquilino, per il figlio di Ridge lei è molto di più!

Carter cerca di mettere in guardia il figlio adottivo dei Forrester, facendogli notare che Paris è a cena fuori con Thomas, ma Zende afferma che è una cosa normale. In realtà proprio in quest’occasione Thomas mette in atto il suo piano, facendo alla ragazza una dichiarazione d’amore in piena regola.

Per sapere come reagirà Zende alle parole di Thomas, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.