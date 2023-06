Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 24 al 30 giugno 2023 ci svelano che per la giovane Forrester arriva il momento di lasciare l’ospedale. Ma se da un lato Hope sembra non tollerare più il fatto che il marito sia costantemente vicino alla Forrester, dall’altro Sheila teme che la ragazza possa ricordare e si prepara a correre ai ripari. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 giugno 2023

Ridge, Thomas e Taylor decidono di rivelare a Steffy quanto accaduto il giorno in cui lei è stata ferita gravemente. I tre sanno bene che le loro rivelazioni finiranno per costringerla ad affrontare un dolore immenso, ma lei stessa comincia a ricordare a poco a poco alcuni dettagli della sparatoria. Nel frattempo Sheila – preoccupata proprio dall’eventualità che la Forrester possa ricordare e rivelare che è stata lei a premere il grilletto – prova a escogitare un piano per eliminarla.

Per la seconda volta la Carter prova a uccidere Steffy, ma i suoi tentativi vengono nuovamente vanificati dall’ingresso provvidenziale di Liam nella camera d’ospedale. Bill è convinto che il responsabile del ferimento di Steffy e della morte di Finn sarà presto assicurato alla giustizia, e Sheila trema davanti a questa ipotesi.

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke e Hope preoccupate dalla vicinanza tra Liam e Steffy

Brooke cerca di convincere Ridge a tornare a casa, ma lui è troppo preso dal pensiero per la salute della figlia. Intanto Taylor – parlando con il Forrester – si dice contenta che la figlia e Liam abbiano mantenuto un bel rapporto.

Ma il comportamento della donna finisce per impensierire Brooke, che cerca di mettere in guardia sua figlia dal pericolo che Taylor possa in qualche modo manovrare la situazione per far riavvicinare Liam a Steffy. Ma Hope non ha certo bisogno dell’avvertimento della madre, e il comportamento di Liam – che ultimamente passa tutto il suo tempo libero in compagnia di Steffy, Thomas e Taylor – la fa sentire a disagio.

Beautiful, anticipazioni italiane: bentornata a casa, Steffy!

La giovane Forrester fa grandi progressi, e dopo qualche giorno viene dimessa dall’ospedale. Per l’occasione Ridge, Thomas e Taylor organizzano una piccola festa a cui partecipano anche Kelly e Hayes.

I timori di Hope e Brooke sembrano materializzarsi quando Steffy – dopo i festeggiamenti – prega Liam di non lasciarla sola, e trascorrere la notte con lei. Lo Spencer accetta, per non lasciare sola la ragazza e la piccola Kelly,ma la cosa fa preoccupare molto Hope. Nonostante si sforzi fa fatica ad accettare la continua presenza di Liam a casa di Steffy, una situazione che non viene vista di buon occhio neppure da Brooke.

Carter chiede a Quinn come stanno andando le cose con Eric, dopo aver avuto l’impressione che ci siano dei problemi. Quinn non sa che – proprio in quel momento – il marito si trova in compagnia di Donna.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

