Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 2 al 8 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla scintilla di passione tra Quinn e Carter. Ma cosa succede all’ex di Eric e al bell’avvocato? Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 luglio 2022

Zoe è preoccupata perché non ha notizie di Quinn e ne parla con Paris. In realtà la Fuller è in compagnia di Carter. Tra i due scoppia la scintilla e la ex di Eric finisce a letto con l’affascinante avvocato. Quando i due si risvegliano però sono sopraffatti dai sensi di colpa e si ripropongono di non fare mai più l’amore. Ma Zoe è all’oscuro della “relazione” tra Carter e Quinn, e affida a quest’ultima il delicato compito di convincere l’avvocato a perdonarla e tornare insieme. Sicuramente Zoe non immagina quanto “delicato” possa essere il compito per Quinn e, ignara della notte di passione che i due hanno passato insieme, decide di aprire il suo cuore a entrambi.

Quella notte ha lasciato il segno in Carter, che davanti alle richieste di Zoe di tornare insieme, ripensa ai momenti di passione vissuti con Quinn. Quella travolgente passione sembra però destinata a rimanere davvero un episodio isolato, anche perché nel cuore di Quinn c’è sempre Eric, e la Fuller confida a Shauna quanto le manchi il suo ex.

Come spesso accade in una conversazione tra amiche, Quinn finisce per rivelare a Shauna anche i particolari “piccanti” della notte con Carter. Le sue parole vengono casualmente ascoltate da Eric che non può fare altro che chiederle spiegazioni. Proprio quando Eric, dopo aver parlato con Brooke e Ridge dei suoi problemi matrimoniali con Quinn, rientra a casa più propenso a offrire al destino una seconda possibilità, le rivelazioni della Fuller gettano nuove ombre sul loro rapporto.

Anticipazioni italiane Beautiful, i dubbi di Hope

Liam è davvero felice di nuovo a casa e non ha nessun rimpianto per la scelta fatta? Hope sembra divorata da questo dubbio, alimentato dallo stato ansioso che da un po’ di tempo sembra essersi impossessato dello Spencer. La figlia di Brooke non può certo immaginare che la causa è completamente diversa, e Liam riesce sempre più a stento a tenere nascosta alla moglie la sua tremenda verità.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Consumato dai sensi di colpa Liam inizia a perdonare Thomas, che nel frattempo con il sostegno di Ridge esorta Baker a trovare il colpevole della morte di Vinny.

Riuscirà Baker a far luce sulla vicenda o sarà piuttosto Liam che, in preda ai sensi di colpa, finirà per abbandonare i consigli di Bill e raccontare spontaneamente quanto accaduto quella sera?

Per avere qualche risposta, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.