Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 24 dicembre 2021 ci svelano che presto assisteremo all’arrivo a Los Angeles di un nuovo personaggio: Paris, la sorella minore di Zoe. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 18 al 24 dicembre 2021

Appena arrivata Paris fa subito amicizia con Zende, e quando più tardi conosce Carter si meraviglia che la sorella non le abbia parlato di lui. L’amicizia con Zende si trasforma ben presto in qualcosa di più: Paris non fa infatti mistero di essere attratta dal giovane, senza però sapere che anche sua sorella ha messo gli occhi su di lui.

Nel frattempo c’è un’altra ossessione che tiene accesi gli animi dei telespettatori. Stiamo parlando di Thomas e della sua “malattia” per Hope. Proprio così. Chi aveva immaginato che il figlio di Ridge fosse guarito deve ben presto ricredersi…. Non solo Thomas è ancora ossessionato dalla giovane Logan ma dialoga con il manichino che ha le sembianze della ragazza. E quel che preoccupa di più è il fatto che Hope sembra convinta che Thomas sia ormai guarito dalla sua ossessione!

Anticipazioni italiane Beautiful: dov’è finito il manichino di Hope?

Dopo essere stato messo in uno scatolone il manichino con le sembianze di Hope sembra essere sparito nel nulla. Charlie lo cerca invano e sembra non riuscire a darsi pace. Thomas Atkinson finge di non sapere niente in proposito, mentre in realtà era presente nel momento in cui Charlie lo ha consegnato al Forrester junior.

Il fatto che Thomas Forrester mostri di nuovo la sua ossessione per Hope preoccupa Liam, che ne parla con Finn a casa di Steffy. Lo Spencer scopre così che anche il dottor Finnegan ha notato nel comportamento di Thomas dei segnali che potrebbero indurre a pensare che la sua ossessione possa essersi riaffacciata.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Hope si riavvicina a Thomas

La sola a non avere alcun sospetto pare essere proprio Hope, che ormai convinta del cambiamento di Thomas, gli propone addirittura di entrare nella sua squadra. Ma Liam mantiene alti i suoi livelli di allerta e, dopo aver parlato con Finn, decide di recarsi a casa di Thomas per parlargli. Lì lo attende una brutta sorpresa: Liam scopre infatti che Thomas ha il manichino di Hope!

Più tardi Hope e Steffy, parlando con Zende, gli dicono che Thomas è entrato a far parte dello staff di “Hope for the future” e si dicono entusiaste per i miglioramenti che continuano a notare nel figlio di Ridge. Purtroppo però, noi sappiamo che questo miglioramento è solo apparente e temiamo che ben presto la situazione possa precipitare….

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.