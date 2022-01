Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 15 al 21 gennaio 2022 ci svelano che Thomas appare sempre più confuso e incapace di distinguere le sue fantasie dalla realtà. Il manichino di Hope è al centro di tensioni e incomprensioni che potrebbero portare a situazioni davvero difficili. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 gennaio 2022

Thomas, a cena con Douglas e Hope, cerca di assumere un atteggiamento normale, ma la cosa si rivela difficile a causa di quel manichino che gli parla. La voce del manichino Hope ha ormai preso il sopravvento nella sua mente.

Intanto Liam sembra presagire il pericolo che corre la giovane Logan, e non indugia a parlare con Steffy dell’ossessione del fratello. Ma lei lo rassicura dicendogli che ormai Thomas è completamente guarito e che non deve preoccuparsi. Ma lo Spencer non è affatto convinto dalle sue parole e, quando esaminando il cellulare scopre che Hope è ancora a casa di Thomas, si precipita là per proteggerla.

Anticipazioni italiane Beautiful: Thomas bacia Hope

Quando Liam giunge a casa di Thomas vede il giovane Forrester che bacia una figura che, nell’oscurità, sembra proprio Hope. Thomas finalmente può vivere quella serata romantica che aspettava da tempo con il manichino di Hope …..

Liam, arrabbiato e confuso dopo aver scambiato il manichino per sua moglie, corre via. Si rifugia da Steffy. Lo Spencer è disperato: la scena di Thomas che bacia Hope è così nitida nella sua mente. La Forrester incredula davanti a quanto accaduto, consiglia a Liam di parlare con sua moglie.

L’instabilità mentale di Thomas intanto preoccupa anche Finn, che vuole capire meglio come curare il disturbo del fratello della sua ragazza. Per questo rivolge alcune domande al figlio di Ridge e a Hope.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Hope non riesce a parlare con Liam

La Logan cerca invano di mettersi in contatto con il marito, ma Liam non risponde al telefono. Quando Hope riceve una telefonata da Thomas la giovane è fin troppo chiara con lui: ama solo Liam!

Il dottor Finnegan, che si reca a trovare Thomas, lo trova stressato e nervoso ma, davanti alle sue domande, il giovane nega e afferma di sentirsi in perfetta forma. Difficile ormai credere che le cose stiano effettivamente così: la sua instabilità mentale si fa sempre più profonda e pericolosa. Cosa comporterà tutto questo per Hope e Liam? La giovane Logan riuscirà a chiarirsi con il marito e spiegargli che quella che lui ha visto non era lei ma il manichino?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

