Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 15 al 21 aprile 2023 ci svelano che il destino continua ad accanirsi contro Brooke. La Logan – ormai decisa a raccontare tutta la verità a Ridge sul suo “incontro” con Deacon – viene preceduta da Taylor. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 aprile 2023

La verità sulla notte di Capodanno sembra essere ormai sul punto di venire a galla. Il bacio tra Brooke e Deacon è stato osservato di nascosto dal piccolo Douglas, che nonostante la promessa fatta a Hope di mantenere il segreto, finisce per raccontare tutto a suo padre. Thomas ne parla con Steffy ed entrambi i fratelli concordano sul fatto che questa sia una “ghiotta” opportunità per convincere Ridge a tornare sui suoi passi.

“Abbandonare Brooke per rimettersi con Taylor” questo è il sogno che i due ragazzi cullano da tempo e che permetterebbe loro di riavere di nuovo la famiglia unita come un tempo. La dottoressa Hayes tuttavia, non ha mai mostrato l’intenzione di volersi mettere tra Brooke e l’ex marito, pur non facendo mistero di provare ancora un forte sentimento per Ridge.

Stavolta però si tratta di proteggere il Forrester mettendolo in guardia sui tradimenti della moglie, e la dottoressa Hayes non può ignorare quanto ha appena scoperto!

Anticipazioni italiane Beautiful, Steffy e Thomas vedono i filmati

Davanti alle parole di Douglas Thomas non sembra avere dubbi e – insieme a Steffy – decide di procurarsi le prove per mettere Brooke con le spalle al muro.

Steffy chiede a Charles di raggiungerla perché ha un incarico importante da affidargli: “intrufolarsi” nel sistema di videosorveglianza di casa Forrester, per verificare i movimenti di Deacon. Il poliziotto all’inizio si mostra titubante, ma poi accetta.

Entrambi vedono così con i loro occhi lo Sharpe introdursi in casa della Logan e uscire dal retro solo il mattino successivo, e hanno la certezza che l’uomo ha passato la notte con la loro matrigna. La giovane Forrester informa subito la madre di quanto hanno scoperto e la dottoressa Hayes decide di rivelare al suo ex il tradimento di Brooke.

Ridge nel frattempo è con la Logan e le dice di essere preoccupato per lei. Il modo in cui sta reagendo alla ricaduta non è normale, c’è forse qualcos’altro che deve sapere?

Verso sera il Forrester si allontana per recarsi a casa di Steffy, e Brooke è sollevata perché può finalmente confrontarsi con Hope. La Logan dice alla figlia di voler confessare quanto accaduto nella notte di Capodanno a Ridge, e Hope si mostra contenta per la decisione della madre, e fiduciosa del fatto che Ridge saprà capire e perdonare.

Ma il Forrester a casa della figlia trova Taylor, che lo attende con trepidazione per rivelargli quanto ha appena scoperto. La verità è per lui uno choc e – tornato a casa – affronta Brooke. Quando lei gli dice di aver passato la serata con Deacon e averlo baciato, lo stilista le risponderà che sa già tutto, anche se non è stata lei a parlargliene.

Furioso per essere stato ingannato dalla moglie, lo stilista si allontana. È la fine del matrimonio tra Brooke e Ridge?

Intanto Sheila in albergo si interroga sui suoi piani per distruggere Brooke: riusciranno a darle i risultati sperati?

Beautiful, spoiler al 21 aprile

Alla Forrester Creations Carter e Paris continuano a baciarsi senza accorgersi che Grace li sta spiando dalla porta. Infastidita dal comportamento della figlia e preoccupata per Zende, la Buckingham decide di affrontare l’avvocato. Grace rimprovera Carter di aver spezzato il cuore a Zoe iniziando una relazione con Quinn. Lui prova a difendersi dicendole che la stessa Zoe si era presa una cotta per Zende.

Paris interrompe la conversazione tra Zende e Katie, e quando la giovane esce Katie parla al ragazzo di Paris e dei suoi strani comportamenti. La donna prega Carter di non rovinare la reputazione della figlia. A un tratto i toni si scaldano e Katie si dice pronta a recarsi da Ridge. Il Walton, condizionato dalle minacce di Grace, decide di allontanarsi dalla ragazza, per salvare la carriera di entrambi e il rapporto che tutti e due hanno con i Forrester.

Carter invita Paris nel suo loft e gli comunica che ha deciso di mettere la parola “fine” alla loro relazione!

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

