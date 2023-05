Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 13 al 19 maggio 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo la crisi tra Brooke e Ridge entrare sempre più nel vivo. Dopo che il Forrester si sarà allontanato da casa, la Logan inizierà a riflettere sul loro rapporto e giungerà alla conclusione che farsi da parte sia la miglior soluzione per tutti. Ma la sua decisione di spianare la strada a Taylor potrebbe essere “ostacolata” da un insospettabile alleato. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 13 al 19 maggio 2023

Brooke rifletterà sui suoi errori e deciderà di farsi da parte nelle prossime puntate di Beautiful. La Logan – rimasta sola a casa – avrà modo di ripensare a quanto accaduto e si renderà conto che la donna giusta per Ridge è Taylor, da sempre lontana dagli scandali. Per questo, quando il Forrester tornerà a casa per prendere le sue cose, Brooke gli comunicherà che intende concedergli il divorzio.

La mamma di Hope si riterrà colpevole di tutto e si convincerà che suo marito abbia davvero ragione a non voler più soffrire per una donna come lei, capace di tradirlo più e più volte. Convinta di non meritare alcun perdono – dopo un forte abbraccio e tenere parole d’amore – Brooke lascerà così andare via il grande amore della sua vita scoppiando a piangere disperatamente.

Ridge le confesserà di amarla e di volere il suo bene, e anche lei gli dirà di volere per lui la stessa cosa, e proseguirà affermando di aver capito che l’unica persona che può assicurarglielo è Taylor, esattamente come aveva detto Steffy. Per il Forrester sarà uno shock e quando tornerà a casa della figlia racconterà tutto, lasciandosi di nuovo andare ai baci con la madre dei suoi figli e sua prossima compagna.

Non tutti però appariranno convinti che questa possa essere la decisione migliore.

Anticipazioni italiane Beautiful, Thomas in difficoltà

Tra le persone che da sempre complottano per separare Brooke da Ridge c’è sicuramente Thomas. Il Forrester junior non ha mai accettato la matrigna ed ha cercato in ogni modo di ostacolare la relazione tra la Logan e suo padre, sperando in un riavvicinamento tra Ridge e Taylor.

Ma proprio mentre ciò sembrerà avverarsi sarà proprio Thomas a nutrire forti dubbi. Il ragazzo infatti – dopo aver scoperto quanto accaduto veramente la notte di Capodanno – cercherà di parlare di nuovo con Sheila per scoprire come sia riuscita nel suo piano. La perfida rossa gli racconterà come ha portato Brooke a ricadere nella spirale dell’alcool, sostituendo lo spumante analcolico con uno “normale” e per lo stilista sarà uno choc.

Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas “sconvolto” dal comportamento di Sheila

Thomas arriverà a preoccuparsi per ciò che sarebbe potuto accadere a Brooke dopo aver bevuto inconsapevolmente dell’alcol e sarà scandalizzato dal comportamento e dalla leggerezza della Carter. Il giovane si sentirà in colpa perché – essendo al corrente della vera ragione che ha spinto la Logan a baciare Deacon – non ha rivelato al padre l’accaduto.

Sheila lo spingerà a non dire nulla per non rovinare la felicità che i suoi genitori saranno sul punto di ritrovare.

Thomas vivrà un conflitto interiore che lo porterà a difendere la matrigna e a non desiderare affatto di infierire contro di lei, come invece farà sua sorella.

Il comportamento sospetto di Thomas metterà in guardia Steffy, che non capirà cosa stia succedendo.

Beautiful, spoiler al 19 maggio

Nelle prossime puntate di Beautiful c’è spazio anche per Carter e Paris, che ammetteranno di amarsi a vicenda. La loro relazione non sarà però vista di buon occhio da Grace, che sarà invece convinta che l’uomo giusto per sua figlia sia Zende.

Dopo aver spronato il Forrester a combattere per conquistare Paris e coronare il suo sogno d’amore, Grace si recherà a casa di Carter, per dirgli di farsi da parte. Purtroppo però – proprio a casa del Walton – troverà sua figlia.

Grace andrà su tutte le furie e imporrà alla ragazza di separarsi dall’avvocato, così da dedicarsi a Zende e dargli una possibilità per diventare suo marito. Inaspettatamente anche Carter sarà del suo stesso parere e spingerà la sua amata a sposare il Forrester.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

