Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 1 al 7 aprile 2023 ci svelano che quanto accaduto la notte di Capodanno continuerà a tormentare Brooke. La Logan sarà preoccupata dal fatto che Ridge – una volta scoperta la verità – decida di lasciarla. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 aprile 2023

Brooke confessa a Hope e a Ridge di aver bevuto nella notte di Capodanno, e i due preoccupati le consigliano di rivolgersi subito all’associazione Alcolisti Anonimi. Anche Steffy e Taylor, parlando di quanto accaduto a Brooke, si mostrano preoccupate, temendo che il comportamento della Logan possa in qualche modo nuocere a Ridge.

La dottoressa Hayes va a trovare Brooke e le offre il suo aiuto professionale, ma quest’ultima rifiuta. La situazione si fa ancor più complessa quando Liam e Hope scoprono che Douglas ha visto la nonna baciare Babbo Natale la notte di Capodanno.

L’affermazione di Douglas non scalfisce la fiducia che Ridge nutre nei confronti della moglie, e il Forrester finisce per colpevolizzare sé stesso per averla lasciata da sola. Ma il bambino racconta troppi “particolari” e Hope inizia a dubitare che qualcosa sia veramente accaduto. Brooke – messa davanti alle domande insistenti della figlia – non risponde.

Anticipazioni italiane Beautiful, Paris continua a vedere Carter

Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà spazio anche per le vicende di Paris, che dovrà ammettere con Carter che qualcosa è cambiato tra loro dopo quel bacio e al tempo stesso “digerire” la notizia che Zende ha deciso di uscire con la modella Sequoyak.

La figlia del dottor Reese ribadisce di aspirare a un rapporto aperto, e intanto continua a flirtare con Carter. Tra i due vi sono altri baci e la situazione inevitabilmente si complica.

Beautiful, spoiler al 7 aprile

Ridge, Steffy e Thomas scherzano con Taylor e si dimostrano tutti contenti dal fatto che la dottoressa abbia deciso di far ritorno in città.

I figli di Ridge vorrebbero che il padre tornasse a vivere con Taylor, per poter riavere finalmente la loro famiglia unita. Brooke intanto è terrorizzata dall’idea che Ridge – una volta scoperto quanto accaduto veramente – decida di lasciarla.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: