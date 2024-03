Immancabili come sempre siamo qui per le anticipazioni su Amici 23 per la puntata Speciale registrata oggi, domenica 24 marzo 2024, negli studi Elios di Roma. Cosa è accaduto nella registrazione? Tutti gli spoiler ci vengono forniti dalle sempre attente talpe di Amici News. Ecco cosa abbiamo scoperto. Nel frattempo ricordiamo che ieri sera, sabato 23 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale dove sono stati eliminati Ayle e Kumo.

Anticipazioni Amici 23 puntata Speciale: pubblico votante in studio

Dietro questa registrazione di oggi, domenica 24 marzo 2024, aleggiava enorme mistero. Il pubblico è stato convocato con poco preavviso per recarsi in studio a Roma con la specifica che solo i maggiorenni erano ammessi negli studi e che si sarebbe dovuto votare. Che cosa? Per quale motivo? Nessuno ha saputo nulla finché la registrazione è iniziata.

Cosa è accaduto? il pubblico presente in studio ha votato le esibizioni di ciascun concorrente grazie ad un telecomando che permetteva di dare voti da 1 a 10. Cantanti e ballerini hanno portato sul palco i loro inediti o le coreografie che sono divenute il loro cavallo di battaglia.

L’ordine di esibizione? Come al solito si alternavano cantanti e ballerini. Ciascuno entrava in studio, chiacchierava un po’ introducendo la propria esibizione e poi ritornava in casetta. L’ordine?

Giovanni ha danzato un samba sulle note di The Horns. Presentandosi ha detto di aver scelto un samba per divertirsi e far divertire ma soprattutto perché si tratta di un ballo sfacciato come lui. Ha sottolineato infine che prima ballava in coppia con la sorella e che ora ad Amici 23 ha iniziato a fare il solista.

Sarah ha cantato Mappamondo. Ha detto che il suo inedito parla di una relazione dove c’è solo attrazione fisica.

Nicholas ha ballato sulle note di Dive di Ed Sheeran. Ha detto, presentandosi, che questa coreografia rappresenta un punto di svolta per lui. Nicholas ha poi ringraziato enormemente il pubblico per tutto il supporto.

Mida ha cantato Fight Club. Ha detto che la sua canzone parla di una lotta nella nostra testa che a volte dobbiamo affrontare con le persone che ci stanno affianco.

Sofia ha danzato sulle note di Run It e presentandosi ha detto che avrebbe ballato quella coreografia con maggiore consapevolezza o meglio con una consapevolezza diversa rispetto a quando l’ha ballata a dicembre, anche perché ora la ballava per tutti, all’epoca l’aveva ballata per sé stessa.

Petit ha cantato Tornerai. Ha detto che il pezzo parla di una storia finita in cui però lui pensa ancora a lei e dopo la storia avrà un lieto fine.

Dustin ha danzato sulle note di Tattica. Ha detto che si sente molto cresciuto e che nei cinque mesi di programma pensa di essere migliorato molto sia come ballerino che come persona che parla italiano.

Holden ha cantato Solo stanotte

Lucia ha ballato sulle note di Oro Nero. Ha spiegato cosa sia la danza per lei sottolineando di danzare fin da piccolissima. Le piace fare ogni stile perché ogni movimento diviene il suo modo di esprimersi. Ha poi aggiunto di aver scelto tale canzone perché è molto importante per lei e perché la prima volta che l’ha sentita si è emozionata tantissimo.

Lil Jolie ha cantato Attimo. La cantante ha sottolineato di sentirsi molto in ansia.

Gaia ha ballato sulle note di Don’t Mean a Thing. Gaia ha detto al pubblico che il loro supporto è molto importante. Che li sprona a fare meglio. Alla fine della coreografia la ballerina ha abbracciato due ragazze del pubblico che stavano sedute in prima fila. (Il pubblico si è seduto anche dove una volta erano posizionati i banchi di scuola)

Martina ha cantato Da quando ho smesso di amarti e presentandosi ha detto, come Lil e Gaia, di avere molta ansia, ancor più di quanta ne avesse per il Serale.

Marisol che balla una coreografia sulle note di Slave for You di Britney Spears

In studio non c’era Maria De Filippi e non vi erano nemmeno i professori. Ancora non si sa quando questo speciale andrà in onda e non si conosce nemmeno la classifica che è stata realizzata grazie alla media dei coti ricevuti da ciascun concorrente.

Amici 23 seconda puntata del Serale: quando si registra?

Giovedì prossimo si registrerà invece la seconda puntata del Serale di Amici 23? Cosa accadrà? In attesa degli spoiler di Amici News possiamo solo dire che gli occhi sono tutti puntati sui ragazzi che sono rimasti. L’eliminazione di Kumo ha creato numerose polemiche sui social. Oltretutto, dopo aver perso un concorrente a testa, le squadre di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, e quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo saranno più agguerrite che mai. Riusciranno gli Zerbi-Cele e mantenere salvi i loro quattro concorrenti?

Quali ospiti approderanno in puntata? C’è chi si aspetta personaggi del calibro di Tananai e chi sogna la possibilità, per il weekend di Pasqua, di ricevere la visita di qualche ex concorrente come: Emma, Alessandra Amoroso, Irama, Elodie, Annalisa, ecc, ecc … .

L’appuntamento è per giovedì 28 marzo 2024 con le prossime anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 23. Stay tuned!