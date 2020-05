Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che, dopo aver assistito alla gioia di Hope e Liam nel momento in cui hanno potuto riabbracciare la piccola Beth, assisteremo ad un altro evento che creerà apprensione e che, proprio come quello dei coniugi Logan, avrà un lieto fine. Certamente però l’inganno messo in atto da Flo ed il dottor Reese con lo scambio delle culle, avrà ripercussioni inevitabili anche nel rapporto tra Hope e la cugina. Nonostante il pentimento di Flo infatti, la moglie di Liam non sarà così propensa a perdonarla per il lungo periodo di dolore sofferto quando pensava che sua figlia Beth fosse morta alla clinica il giorno del parto.

Protagonista di una brutta avventura sarà Katie, che in seguito ad un collasso di reni, potrà salvarsi solo grazie ad un donatore che però chiederà di restare anonimo. Chi sarà la persona che salverà la vita di Katie? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Beautiful.

Anticipazioni americane di Beautiful: Katie vuole scoprire l’identità del donatore misterioso

Katie, dopo aver avuto un collasso di reni ed essere stata precipitosamente ricoverata in ospedale, scoprirà che ha potuto salvarsi la vita solo grazie ad un misterioso donatore che non ha esitato a sottoporsi all’intervento chiedendo però di poter mantenere l’anonimato.

La Logan però non rinuncerà tanto facilmente all’idea di poter ringraziare personalmente il suo salvatore e farà di tutto per scoprire il suo volto. A rivelare il nome di quella persona sarà Shauna, che impaziente di dimostrare alla famiglia Logan che sua figlia è davvero pentita del terribile gesto messo in atto con il dottor Reese, non esiterà a svelare a Ridge che il misterioso donatore rimasto nell’ombra è in realtà sua figlia Flo.

Spoiler americani Beautiful: una nuova opportunità per Wyatt e Flo?

Nelle prossime puntate della soap americana vedremo Quinn sempre più impegnata a spingere Wyatt tra le braccia di Flo Fulton. La cosa non piacerà affatto a Sally, che dopo lo scandalo dello scambio di culle era riuscita a riavvicinarsi all’ex fidanzato.

Tornato inizialmente sui suoi passi e pronto a rimettersi con lei, il giovane rampollo di casa Spencer resterà molto sorpreso dal gesto compiuto da Flo per aiutare Katie e non esiterà a riavvicinarsi alla figlia di Shauna, provocando la gelosia di Sally.