Nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere che Liam e Hope, dopo aver finalmente scoperto l’inganno architettato dal dottor Reese con la complicità di Flo ed aver così sottratto loro la piccola Beth, abbiano potuto finalmente riabbracciarla e tornare ad una vita serena e felice. Ma la soap ci ha già mostrato altre volte che niente è per sempre e nella loro famiglia sta per giungere una nuova tempesta. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful tutto inizierà quando Liam troverà a casa di Steffy delle pericolose pasticche. Dopo che la donna è svenuta Liam trova la confezione nascosta nel divano e si rende conto della preoccupante dipendenza della ragazza. Non può lasciare che continui ad occuparsi di sua figlia, così porta via con se la piccola Kelly.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy va a casa di Brooke

Steffy è troppo stordita per impedirgli di andarsene con la sua bambina, ma appena riesce a riacquistare un po’ di lucidità si reca a casa di Brooke decisa a riprendersela. Il suo arrivo inaspettato, unito ad un visibile stato confusionale, finisce per spaventare Brooke e Hope.

Steffy inizia ad inveire prima contro Liam, accusandolo di averle portato via Phoebe ed averla poi lasciata completamente sola nel suo dolore, poi Hope. Le parole dure che rivolge alla sorellastra racchiudono tutto il risentimento che prova verso colei che ha distrutto la sua famiglia. Steffy accusa Hope di averle portato via Liam, poi Phoebe ed ora anche Kelly. Le ricorda che già in passato sua madre aveva distrutto la sua famiglia, portando via Ridge alla moglie ed ai loro figli, proprio come aveva fatto lei, e prosegue rinfacciandole di aver voluto strappare via Douglas a Thomas.

Hope e Brooke cercano di calmarla e riportarla alla ragione, promettendole che potrà tornare a stare con Kelly non appena si sarà disintossicata. Hope da parte sua è più che disposta a prendersi cura di Kelly con lo stesso amore con cui Steffy ha saputo prendersi cura di Beth fino al momento in cui la bambina potrà tornare a vivere con sua madre. La reazione di Liam è invece più violenta, causata dal pensiero di cosa sarebbe potuto accadere alla sua bambina mentre Steffy era a terra, priva di conoscenza, a causa delle droghe.

Spoiler Beautiful: l’arrivo di Ridge

Mentre le Logan e Liam cercano di riportare Steffy alla ragione, convincendola a seguire un programma per disintossicarsi, Thomas parla con Ridge nella casa sulla scogliera. Il giovane racconta al padre quanto sta accadendo a casa sua nascondendogli però i motivi per cui Liam ha portato via Kelly da Steffy. Ridge penserà così che si tratti di una nuova ingiustizia che le Logan e gli Spencer vogliono infliggere a Steffy e si precipiterà a difendere sua figlia.

Difficile immaginare che Ridge non riesca però a rendersi conto delle condizioni di Steffy, che non rappresentano certo una sicurezza per Kelly. Anche se Thomas ha omesso di dirgli che la decisione di Liam è stata causata dalla dipendenza dalle droghe di Steffy le sue condizioni sono ben visibili ed anche Ridge potrebbe mostrarsi d’accordo con la decisione presa dallo Spencer per l’incolumità della sua nipotina.

Per sapere se davvero Ridge continuerà a difendere Steffy o cercherà di convincerla a disintossicarsi bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove Anticipazioni Beautiful.