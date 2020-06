Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la fine del matrimonio tra Liam e Hope rischia di mettere in crisi anche la coppia Brooke/Ridge. I due infatti non sembrano affatto concordi sulla decisione presa da Hope di chiedere l’annullamento del suo matrimonio con Liam e mentre la madre della ragazza è fermamente convinta che la figlia stia compiendo un’azione di cui potrebbe pentirsi amaramente, Ridge è invece del parere che la presenza di Liam accanto a Steffy ed alle bambine e quella di Hope a fianco di Thomas e Douglas sia la soluzione migliore per tutti.

Anticipazioni americane Beautiful: il piano di Thomas

I progetti fatti da Thomas per riuscire a separare Hope dal marito sembrano aver dato i loro frutti e la ragazza, dopo aver restituito a Liam la fede nuziale invita quest’ultimo a trasferirsi da Steffy per poter garantire alla bambine una presenza paterna costante.

A nulla sembrano essere serviti gli inviti a non compiere gesti avventati che Brooke ha più volte rivolto alla figlia. La convinzione della donna che Hope stia commettendo un grosso errore non è però condivisa da Ridge, il quale seppure inconsapevolmente finisce per dare maggiore forza ai piani del figlio Thomas.

Il Forrester padre infatti, durante una conversazione con Liam, tenta addirittura di convincerlo a scegliere Steffy.

A Brooke intanto non è affatto passato inosservato il fatto che la figlia è ancora innamorata del marito, e dopo aver capito che Thomas ha approfittato della depressione di Hope seguita alla traumatica morte di Beth, cerca l’appoggio di Ridge per impedire al ragazzo di portare a termine il suo piano.

Ma Thomas sembra aver fatto il lavaggio del cervello a Hope, convincendola che la presenza di Liam accanto a Steffy, Kelly e Phoebe è fondamentale, così come è importante che lei sia al suo fianco per poter crescere Douglas.

Spoiler americani Beautiful: Brooke e Ridge discutono alla Forrester

Il parere discordante di Brooke e Ridge riguardo la scelta di Hope è all’origine di una discussione che i due hanno alla Forrester. Da una parte vi è la Logan, furiosa perché il marito anziché sostenerla, sembra dare man forte al figlio Thomas, dall’altra il Forrester cerca di far ragionare la moglie.

Entrambi hanno in gioco la felicità delle loro figlie. Per Ridge anche Steffy, dopo aver fatto molti sacrifici nel crescere da sola le figlie, ha diritto ad un po’ di serenità al fianco di Liam. Ma non solo: questa decisione porterebbe un po’ di serenità anche a suo figlio Thomas, che non si troverebbe da solo a dover crescere Douglas dopo la morte di Caroline.

Per Brooke invece la separazione di Liam e Hope è un gravissimo errore: è evidente che i due si amano ancora e la donna sa che questa decisione condurrebbe sua figlia all’infelicità.

Riusciranno Brooke e Ridge a trovare un punto di equilibrio o la coppia finirà ai ferri corti? Per scoprirlo l’appuntamento è con le prossime anticipazioni americane di Beautiful.