In arrivo su Rai 2 una nuova miniserie tv che si intitola L’Alligatore. Protagonista principale Matteo Martari e gli altri membri del cast sono Thomas Trabacchi, Eleonora Giovanardi.

L’Alligatore in arrivo su Rai 2 la nuova miniserie della Fandango tratta dal libro di Massimo Carlotto

Da queste colonne vi diamo questa Anteprima: la nuova produzione Fandango, L’Alligatore, miniserie tv per Rai 2 che andrà in onda molto probabilmente nel corso del 2020.

Le riprese inizieranno dal 4 novembre a Padova e dureranno fino a febbraio 2020. La miniserie sarà composta di 4 puntate ed è tratta dai famosi romanzi di Massimo Carlotto.

La Trama dell’Alligatore nuova miniserie di Rai 2

L’Alligatore è un ex cantante di Blues, che finisce in prigione ingiustamente. Condannato a 7 anni di prigione, vive sulla sua pelle tutta la drammaticità del carcere. Un uomo solo a contatto con una realtà che non conosce e che subisce e da cui ne esce, inevitabilmente traumatizzato. Un’indole schiva, appesantita dall’esperienza vissuta in carcere, gli rimane addosso la fragilità degli ex detenuti e l’ossessione della giustizia.

Nel carcere, si lega ad un malavitoso milanese Beniamino Rossini, con il quale stringe una bella amicizia malgrado le differenze culturali e di temperamento.

Ma chi è in realtà L’alligatore?

In breve, l’ex detenuto diventa uno strano “investigatore privato” che si muove in ambienti poco chiari e al limite della legalità al fine di scoprire intrecci malavitosi in una società di provincia bigotta che insabbia la verità pur di mantenere una facciata di rispettabilità.

Insomma, un detective fuori dagli schemi convenzionali che grazie alla sua indole inquieta e ad un intuito infallibile riesce a venire a capo delle situazioni più complicate.

I due, (L’Alligatore e Beniamino Rossini) intuiscono presto che dietro agli omicidi di due povere donne, non c’è il tossico che è stato incolpato, ma che sono maturati in ambienti corrotti della gente cosiddetta perbene.

Il personaggio dell’Alligatore apre le porte in Italia ad un nuovo tipo di giallo, vicinissimo al noir americano dove negli ambienti più impensati che si muovono nel torbido, nell’extra-legalità, nella latitanza si nascondono le verità più sincere. La regia è affidata a Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.

L’Alligatore interpretato da Matteo Martari: cenni su di lui

Il protagonista principale della miniserie è l’attore veronese Matteo Martari che è stato protagonista di diverse fiction e film sul grande schermo.

Lo abbiamo visto come Andrea Russo, poliziotto nella fiction “Non uccidere” dove incontra anche la sua attuale fidanzata, Miriam Leone.

Nel 2016 è co-protagonista nella miniserie tv di Rai1 “Luisa Spagnoli” con Luisa Ranieri.

Nel 2018, interpreta il ruolo di Luigi Tenco nel film TV Fabrizio De André – Principe libero e partecipa alla seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone nel ruolo del magistrato Diego Buffardi.

Nell’autunno 2018, fa parte del cast principale della seconda stagione del kolossal internazionale I Medici, dove interpreta il banchiere fiorentino Francesco de’ Pazzi.