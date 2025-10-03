Una nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Another Love – il cui titolo originale è Bambaşka Biri – è la serie TV Made in Turchia che – dopo aver riscosso un gran successo in patria – è pronta a conquistare milioni di spettatori italiani. Scopriamo insieme trama, cast e quando andrà in onda sulla piattaforma Mediaset.

Another Love, la nuova soap turca Mediaset Infinity

Un nuovo serial drammatico turco si prepara a fare il suo debutto in Italia. Another Love – trasmesso in patria su Fox dall’11 settembre 2023 al 13 gennaio 2024 con il titolo originale Bambaşka Biri – arriva sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nella versione originale è composta da una stagione, per un totale di 16 episodi da 130 minuti ciascuno. Nella versione italiana ogni episodio sarà ridotto a circa 40/45 minuti.

La serie – che vede anche un volto ben noto ai telespettatori italiani – ha tutti gli ingredienti per rivelarsi una soap di successo anche da noi.

Another Love, la trama

Il brutale omicidio di Hamdi Atılbay, avvenuto nella foresta, incrocia i destini della giovane procuratrice Leyla Gediz, desiderosa di abbandonare un passato complesso per instaurare un nuovo ordine, e di Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista e noto conduttore di notiziari con una vita apparentemente stabile e rinomata.

Chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Mentre i due cercano di fare luce su questo crimine atroce, emergono legami nascosti tra la vittima e personaggi potenti, preannunciando intrighi che nessuno – fino a quel momento – avrebbe potuto immaginare.

Bambaşka Biri – Another Love, nel cast una sorpresa per i fans italiani

La serie è diretta da Neslihan Yeşilyurt, Özlem Günhan e Gül Sarıaltın, scritta da Ethem Özışık e prodotta da TIMS&B Productions.

Come anticipato nel cast ritroveremo un volto ben noto ai telespettatori italiani. A vestire i panni della protagonista, il procuratore Leyla Gediz sarà infatti Hande Ercel, l’attrice turca che ha già prestato il volto a Eda Yıldız in Love is in the Air. Al suo fianco vedremo Burak Deniz, attore molto famoso nel suo Paese d’origine per la partecipazione a numerose soap di successo.

Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Hande Erçel – Leyla Gediz

– Leyla Gediz Burak Deniz – Kenan Öztürk / Doğan Kaya

– Kenan Öztürk / Doğan Kaya Begüm Akkaya – Yasemin

– Yasemin Ferit Aktuğ – Murat Erden

– Murat Erden Gülçin Hatıhan – Şahinde Gediz

– Şahinde Gediz Muttalip Müjdeci – Ekrem Gediz

– Ekrem Gediz Berrin Arısoy – Nevin Öztürk

– Nevin Öztürk Cem Davran – Turan Öztürk

– Turan Öztürk Uğur Uzunel – Tahir Gediz

– Tahir Gediz Polen Emre – Nuray Gediz

– Nuray Gediz Menderes Samancılar – İdris Taşlı

– İdris Taşlı Bahadır Vatanoğlu – Gökhan

– Gökhan Dilşah Demir – Pelin

– Pelin Kardelen Arnavutoğlu – Gülçin Gediz

– Gülçin Gediz Aslı Orcan – Nükhet Arslan

– Nükhet Arslan Koray Karaca – Commissario Refik

– Commissario Refik Birgül Ulusoy – Nurgul

Another Love, quando arriva su Mediaset Infinity

Quando vedremo la nuova dizi turca su Mediaset Infinity? Another Love sarà reso disponibile a partire da lunedì 6 ottobre. La formula sarà la stessa già utilizzata per altre serie tv turche disponibili sulla piattaforma gratuita, e cioè un episodio al giorno – dal lunedì al venerdì – disponibile a partire dalla mezzanotte per la visione on demand.

Pronti a condividere questa nuova maratona di emozioni insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Another Love.