Another Love, nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e quando in TV

Da
Lucia Lusi
-
Another Love

Una nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Another Love – il cui titolo originale è Bambaşka Biri – è la serie TV Made in Turchia che – dopo aver riscosso un gran successo in patria – è pronta a conquistare milioni di spettatori italiani. Scopriamo insieme trama, cast e quando andrà in onda sulla piattaforma Mediaset.

Another Love, la nuova soap turca Mediaset Infinity

Un nuovo serial drammatico turco si prepara a fare il suo debutto in Italia. Another Love – trasmesso in patria su Fox dall’11 settembre 2023 al 13 gennaio 2024 con il titolo originale Bambaşka Biri – arriva sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nella versione originale è composta da una stagione, per un totale di 16 episodi da 130 minuti ciascuno. Nella versione italiana ogni episodio sarà ridotto a circa 40/45 minuti.

La serie – che vede anche un volto ben noto ai telespettatori italiani – ha tutti gli ingredienti per rivelarsi una soap di successo anche da noi.

Another Love, la trama

Il brutale omicidio di Hamdi Atılbay, avvenuto nella foresta, incrocia i destini della giovane procuratrice Leyla Gediz, desiderosa di abbandonare un passato complesso per instaurare un nuovo ordine, e di Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista e noto conduttore di notiziari con una vita apparentemente stabile e rinomata.

Chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Mentre i due cercano di fare luce su questo crimine atroce, emergono legami nascosti tra la vittima e personaggi potenti, preannunciando intrighi che nessuno – fino a quel momento – avrebbe potuto immaginare.

Bambaşka Biri – Another Love, nel cast una sorpresa per i fans italiani

La serie è diretta da  Neslihan Yeşilyurt, Özlem Günhan e Gül Sarıaltın, scritta da Ethem Özışık e prodotta da TIMS&B Productions.

Come anticipato nel cast ritroveremo un volto ben noto ai telespettatori italiani. A vestire i panni della protagonista, il procuratore Leyla Gediz sarà infatti Hande Ercel, l’attrice turca che ha già prestato il volto a Eda Yıldız in Love is in the Air. Al suo fianco vedremo Burak Deniz, attore molto famoso nel suo Paese d’origine per la partecipazione a numerose soap di successo.

Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

  • Hande Erçel – Leyla Gediz
  • Burak Deniz – Kenan Öztürk / Doğan Kaya
  • Begüm Akkaya – Yasemin
  • Ferit Aktuğ – Murat Erden
  • Gülçin Hatıhan – Şahinde Gediz
  • Muttalip Müjdeci – Ekrem Gediz
  • Berrin Arısoy – Nevin Öztürk
  • Cem Davran – Turan Öztürk
  • Uğur Uzunel – Tahir Gediz
  • Polen Emre – Nuray Gediz
  • Menderes Samancılar – İdris Taşlı
  • Bahadır Vatanoğlu – Gökhan
  • Dilşah Demir – Pelin
  • Kardelen Arnavutoğlu – Gülçin Gediz
  • Aslı Orcan – Nükhet Arslan
  • Koray Karaca – Commissario Refik
  • Birgül Ulusoy – Nurgul

Another Love, quando arriva su Mediaset Infinity

Quando vedremo la nuova dizi turca su Mediaset Infinity? Another Love sarà reso disponibile a partire da lunedì 6 ottobre. La formula sarà la stessa già utilizzata per altre serie tv turche disponibili sulla piattaforma gratuita, e cioè un episodio al giorno – dal lunedì al venerdì – disponibile a partire dalla mezzanotte per la visione on demand.

Pronti a condividere questa nuova maratona di emozioni insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Another Love.

