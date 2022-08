Il 2 settembre inizia una nuova era musicale per Annalisa. La cantante di Amici, dopo il grandissimo successo di “Tropicana” con i Boomdabash pubblica il nuovo singolo dal titolo “Bellissima”. Un brano descritto come il “manifesto” rappresentativo della sua nuova era discografica.

Annalisa, dopo “Tropicana” esce il nuovo singolo “Bellissima”: il radio date

Da venerdì 2 settembre in radio e su tutte le piattaforme streaming arriva il nuovo singolo di Annalisa dal titolo “Bellissima“. Il brano, scritto a quattro mani da Paolo Antonacci e Davide Simonetta, segna l’inizio di una nuova era discografica per la cantante di Amici. Dopo un’estate trascorsa ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming grazie alla collaborazione con i Boomdabash nella hit “Tropicana”, la cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo.

Una carriera di tutto rispetto quella di Nali che può vantare: 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. Con “Bellissima” però si apre un nuovo percorso musicale di cui la cantante è molto fiera.

Annalisa parla del nuovo singolo “Bellissima”

Proprio Annalisa parlando del nuovo singolo “Bellissima” ha rivelato in anteprima:

Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo.

Non solo, la cantante di “Una finestra tra le stelle” ha descritto così il brano:

È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io.

L’uscita di “Bellissima”, in radio dal 2 settembre, arriva pochi giorni prima del ritorno live della cantante attesa il 7 settembre al Teatro Romano di Verona per il primo grande concerto. Successivamente l’interprete sarà impegnata in una serie di date in giro per l’Italia.