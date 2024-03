Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024. La regina della musica italiana nell’ultimo anno e mezzo, reduce dalla pubblicazione nella versione italo-francese della super hit “Sinceramente” e, dal 29 marzo, del remix realizzato da Bob Sinclair, è stata scelta per la grande parata di sabato 15 giugno.

Annalisa madrina del Roma Pride 2024

Il brano “Sinceramente”, hit di Annalisa portato al successo al Festival di Sanremo 2024, è un chiaro invito alla libertà in ogni forma. Sarà proprio questa canzone l’inno della manifestazione Roma Pride 2024 che quest’anno compie ben 30 anni.

Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride

Queste le dichiarazioni di Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride: “Siamo certe e certi che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

Il commento di Annalisa

L’amatissima cantante italiana non ha perso tempo a manifestare la sua gioia. Annalisa si dichiara entusiasta e onorata di poter dare il proprio contributo. Tramite i suoi profili social la cantante ha fatto sapere:

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante. Celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride sarà speciale e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

Una nuova consacrazione quindi per colei che da ben un anno e mezzo è regina del pop italiano nonché protagonista assoluta della scena musicale italiana