Il 2023 è stato l’anno d’oro di Annalisa, culminato ieri al Forum di Assago, con un concerto sold out da mesi, dove la cantautrice ha percorso insieme al pubblico un viaggio musicale tra passato e presente, mettendo in scena uno spettacolo sorprendete capace di far entrare il pubblico nel “vortice” delle sue canzoni.

Annalisa, il Forum di Assago la incorona regina del pop italiano – Video

Per il suo primo Forum Annalisa ha proposto un repertorio ricco di brani, dalle hit del suo percorso artistico in continua crescita a quelle del nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”, entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Lo show di ieri sera, unica data del 2023, non è altro che una stupefacente anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport ad aprile 2024, in cui la data di Milano raddoppia.

Sul palco Annalisa è accompagnata dai suoi ormai inseparabili musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads).

Annalisa canta e balla sul palco del Forum di Assago insieme a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso le coreografie intense ed avvolgenti sono riusciti a creare un tutt’uno con le sonorità della cantante determinandone l’intensità e la potenza. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali.

Gli abiti che Annalisa, i musicisti e i ballerini hanno indossato durante lo show sono pezzi unici disegnati appositamente per questo live dall’ufficio stile di Dolce & Gabbana. L’evento è stato trasmesso in diretta su RTL 102.5.

Dopo il concerto, la cantante ha ricevuto uno ristretto numero di giornalisti nel dietro le quinte dello show. Tra brindisi e domande dei giornalisti presenti, la cantante ha raccontato la sua emozione di del momento:

“Sono contentissima, veramente felice. Emozionantissima. Sono commossa, è stato bellissimo”. L’artista poi motiva il perché inserire in scaletta un pezzo di Prince: “La scelta di mettere un pezzo di Prince è stata una sorpresa, qualcosa che avesse un significato”. Questo debutto al Forum di Assago è per Annalista un sogno diventato realtà: “Sognavo di fare un concerto qua. È stata una lunga attesa e sono contenta di aver fatto felice chi lo ha aspettato insieme a me”. A chi le chiede di concerti a San Siro o di una sua eventuale partecipazione a Sanremo in gara o come co-conduttrice, la cantante risponde: “Ora sono ferma a questa serata, non penso nemmeno a San Siro ora. Prima del tour di Aprile, non si sa, è una grande incognita, una grande scommessa. Lo scopriremo solo vivendo”.