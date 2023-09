Annalisa entra nella storia con la canzone “Bellissima”: ecco perchè

Inarrestabile Annalisa! La sua “Bellissima” è stata certificato 4 volte disco di Platino a pochi giorni dall’uscita dell’ultimo singolo “Ragazza sola”. Dal 29 settembre arriva il nuovo attesissimo album “E poi siamo finiti nel vortice”!

Annalisa Scarrone: il successo di Bellissima certificato 4 volte platino

Un nuovo record per Annalisa Scarrone, la cantante di Amici. A pochi giorni dall’uscita di “Ragazza sola“, ultimo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico “E poi siamo finiti nel vortice” in uscita dal 29 settembre su tutte le piattaforme streaming e nei negozi fisici, la cantante festeggia un importante primato. Il singolo “Bellissima”, super hit pubblicata a settembre 2022, è stata certificata per la quarta volta platino facendo conquistare alla cantante un importante record: è l’unica donna ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno!

Un 2023 da incorniciare per Annalisa che ha dominato nelle classifiche streaming, radiofoniche e di vendita con tre singoli di grandissimo successo. Un’era musicale iniziata proprio sulle note di Bellissima, brano apripista che la cantante ha raccontato così lo scorso settembre 2022:

Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonata la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale.

Annalisa da record: da “Bellissima” a “Mon Amour”. Ad ottobre il concerto-evento al Forum di Assago

Dopo il successo di “Bellissima“, la cantante ha pubblicato “Mon Amour“, secondo trascinante singolo certificato tre volte platino tra i tormentoni dell’estate 2023. Anche “Disco Paradise“, singolo doppio platino in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31, è stato uno dei successi dell’estate e continua a farsi sentire in tutte le radio a conferma che certe canzoni non stancano mai!

Intanto la cantante si prepara al suo primo concerto – evento al Forum di Assago in programma il prossimo 4 novembre. Manco a dirlo il primo Forum della cantautrice è già sold out e si preannuncia uno show unico in cui il pubblico potrà cantare tutti i brani di successo della talentosa interprete italiana. Ricordiamo che dal 29 settembre uscirà il nuovo importante progetto discografico “E poi siamo finiti nel vortice” composta da 12 brani. Proprio Nalì ha svelato sui social la tracklist del nuovo disco:

E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – la tracklist 🌪️#EPSFNV pic.twitter.com/uNXSaZQo8p — ANNALISA (@NaliOfficial) September 19, 2023

Annalisa live, tutti i concerti della cantante

In contemporanea all’uscita del nuovo album di inediti, Annalisa è pronta a tornare dal vivo con una serie di concerti nei palazzetti italiani. Dopo la “data zero” al Forum di Assago, la cantante ha annunciato le date del “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” in partenza ad aprile nelle più importanti città italiane.

Ecco tutte le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it